Neuer Vorstand Schadenversicherung bei der Basler

Dr. Alexander Tourneau hat sich aus persönlichen Gründen entschlossen, die Basler Versicherungen zu verlassen. Er ist, mit einer kurzen Unterbrechung, seit 2003 für die Baloise tätig und war seit 2010 im Vorstand der Basler Versicherungen, zunächst für das Ressort Finanzen/Kapitalanlagen, dann für das Ressort Schadenversicherung.



Um einen nahtlosen Übergang gewährleisten zu können, hat sich Dr. Alexander Tourneau bereit erklärt, das Ressort bis zur Übergabe an seinen Nachfolge weiter zu führen. "Mit Alexander verlässt uns ein geschätzter Kollege, dem ich für das Geleistete meinen besonderen Dank ausdrücke und alles Gute wünsche. Er hat auf seinen verschiedenen Stationen maßgeblich zur Stärkung der Basler Versicherungen in Deutschland beigetragen, sowohl im Rahmen der Zusammenführung der deutschen Tochtergesellschaften als auch im Turnaround des Geschäftsfeldes Nichtleben."





Christoph Willi wird spätestens zum 01.01.2018 neu in den Vorstand der Basler Versicherungen berufen und übernimmt die Verantwortung für das Ressort Schadenversicherung. Er kommt von der Zurich Gruppe, wo er seit 2009 Mitglied des Vorstandes war und den Vorstandsbereich Commercial Insurance Germany (Unternehmens- und Firmenkundengeschäft) verantwortete. Er war vorher in verschiedenen Führungspositionen in Belgien, der Schweiz und in Portugal für die Zurich Gruppe tätig.



Christoph Willi ist Schweizer, 47 Jahre alt, verheiratet und Vater dreier Kinder.



"Ich freue mich sehr, dass wir mit Christoph Willi einen anerkannten Spezialisten mit großer Erfahrung im für uns so wichtigen Unternehmens- und Firmenkundengeschäft für die Basler gewinnen konnten und der Übergang so nahtlos erfolgen kann."



Die Basler Versicherungen bedanken sich bei Dr. Alexander Tourneau und wünschen ihm alles erdenklich Gute. Die Basler Versicherungen wünschen Christoph Willi einen guten Start und viel Erfolg für seine neuen Aufgaben.