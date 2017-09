Versicherungsbetriebe > Karriere

Neuer Vorstand bei der ERGO Lebensversicherung

Frank Wittholt_ERGO

Frank Wittholt, bisher Mitglied im Vorstand der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, wurde zum 16. September 2017 auch in den Vorstand der ERGO Lebensversicherung AG berufen.

Darüber hinaus sitzt er nun auch im Aufsichtsratsgremien der ERGO Pensionskasse AG und der Victoria Lebensversicherung AG.

Im Juni 2016 kündigte ERGO an, die Bearbeitung des Bestands in der klassischen Lebensversicherung vom vertrieblichen Neugeschäft zu trennen. Im Vorstand der ERGO Lebensversicherung AG soll Frank Wittholt den Aufbau der geplanten separaten Organisationseinheit für den Bestand in der klassischen Lebensversicherung verantworten.

Frank Wittholt ist seit zehn Jahren bei der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG tätig, zunächst als Generalbevollmächtigter, seit 2010 als Mitglied des Vorstands.

Er verantwortet die operative Tätigkeit der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG. Davor war der Diplom-Betriebswirt und Versicherungskaufmann zwölf Jahre in Führungsfunktionen im Versicherungsbereich bei DaimlerChrysler tätig.

Wittholt bleibt weiterhin im Vorstand der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG und des ERGO Pensionsfonds AG sowie als Vorsitzender des Verwaltungsrats der ERGO Life S.A. in Luxemburg.