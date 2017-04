Geldinstitute > Strategie

Neuer SWIFT-Service gegen Betrug und Internetkriminalität

Mit dem neuen „Payment Controls Service“ zur Verhinderung von Betrug und Internetkriminalität können SWIFT-Kunden ihre Zahlungsverkehrs-Nachrichten künftig anhand ihrer eigenen ausgewählten Parameter überprüfen, so dass jeder ungewöhnliche Nachrichtenvorgang noch vor der Übermittlung umgehend erkannt werden kann.

Der Service kann von den Kunden unmittelbar in ihre SWIFT-Nachrichtenabläufe integriert werden und verbessert damit maßgeblich ihre Fähigkeiten, die Nachrichtenaktivitäten zu überwachen. So können ungewöhnliche oder untypische Zahlungsmuster rechtzeitig aufgedeckt und betrügerische Überweisungsaufträge besser verhindert werden. Kunden können die Screening-Parameter anhand ihrer eigenen Risiko- und Compliance-Vorgaben definieren und kontrollieren. Zudem können sie wählen, ob sie den Prüfungszugriff bei Warnsignalen zentral oder an individuellen Zugangspunkten installieren.

Der ursprünglich auf kleinere Finanzinstitutionen sowie Zentralbanken ausgerichtete Service wird als zentral betriebene Lösung realisiert, die allen SWIFT-Nutzern einen sofortigen Zugriff ohne Hardware- oder Software-Installation oder Wartungsarbeiten ermöglicht. Der Service entwickelt ein Profil des Nachrichtenverkehrs jedes SWIFT-Nutzers auf Basis seiner spezifischen Geschäftsaktivitäten sowie der Länder, der Gegenparteien und der Währungen, mit denen er üblicherweise in Verbindung steht.

Die Einführung dieses Payment Controls Service bildet einen wichtigen Meilenstein im Rahmen des „Customer Security Programme“ von SWIFT. Das Programm – aufgelegt im Mai 2016 und überwacht vom SWIFT-Aufsichtsrat – wurde zur Verstärkung und Weiterentwicklung der Sicherheit im weltweiten Bankwesen konzipiert. Es fasst bestehende Bestrebungen von SWIFT und der Industrie zusammen und entwickelt diese weiter.

Yawar Shah, Aufsichtsratsvorsitzender von SWIFT, sagte: „Der neue Service für die Kontrolle des Zahlungsverkehrs ist eine unmittelbare Antwort auf die Nachfrage unserer Kunden nach zusätzlichen Services zur Ergänzung und Stärkung bestehender Maßnahmen zur Abwehr von Betrug. Mit der Entwicklung neuer Produkte wie dem Payment Controls Service und dem Ausbau des breiteren Customer Security Programme zeigt SWIFT sein Engagement zur Bereitstellung innovativer, auf Anregung der Community entwickelter Lösungen, die das Risikomanagement im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr bedeutend verbessern.”

Der neue, sichere Service innerhalb des Netzwerks bietet einen Überwachungsdienst für Zahlungsverkehrsnachrichten mit den folgenden Leistungen:

Unterstützung der Betrugsverhinderung durch ‚Alarm’ bei irregulären Zahlungsverkehrs-Nachrichten oder Aktivitäten, die auf Risiken hinweisen;

Erlernen der individuellen Transaktionsmuster der SWIFT-Nutzer;

Aufspüren von Unregelmäßigkeiten und Erstellen von Warnsignalen in Echtzeit;

Option für Kunden, nicht regelkonforme Nachrichten anzuhalten;

Zusätzlicher und unabhängiger Schutz zur Ergänzung der eigenen Systeme des Kunden;

Sicherstellung der Einhaltung von Best Practices für das Zahlungsverkehrs-Risikomanagement durch Einsatz Community-definierter Risikoindikatoren;

Zentrale Lösung erspart Installation und Wartung im eigenen Haus;

Senkung der Gesamtbetriebskosten mithilfe der transparenten Preise von SWIFT für die Community.

Der Payment Controls Service erweitert das wachsende SWIFT-Portfolio um von der Community angeregte Compliance-Lösungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und ergänzt das SWIFT Daily Validation Reports Tool. Diese Daily Validation Reports werden bereits von kleineren Institutionen genutzt, um ihre bestehende Betrugsabwehr zu ergänzen und eine unabhängige tägliche Übersicht über ihre SWIFT-Transaktionsaktivitäten zu erhalten. Weitere SWIFT-Tools und Services, mit deren Einsatz Transaktions- sowie Compliance-Risiken und -Kosten reduziert werden können, umfassen RMA Plus, Sanctions Screening, Name Screening, Sanctions Testing, das KYC-Register, Compliance Analytics und den Payments Data Quality Service.

Luc Meurant, Head of Financial Crime Compliance Services bei SWIFT, fügte hinzu: „Die Bekämpfung von Betrug und Internetkriminalität hat höchste Priorität für SWIFT und seine Kunden. Unser neuer Payment Controls Service ist ein bedeutsamer Schritt in der Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Angeboten, mit denen wir den Bedarf unserer Kunden im Bereich der Verhinderung von Betrug und Internetkriminalität ebenso erfüllen wie auf den Compliance-Feldern Sanktionen, Know Your Customer (KYC) und Geldwäsche-Bekämpfung (Anti-Money Laundering - AML).”