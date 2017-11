Versicherungsbetriebe > Karriere

Neuer Interimschef bei der Zurich Deutschland

Wie bereits im Mai 2017 veröffentlicht, hat sich Christoph Willi dazu entschieden, seinen Ende 2017 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Er wird sein Verantwortungsgebiet zum 1.11.2017 an Robert Gremli übergeben und dem Unternehmen bis Ende des Jahres beratend zur Seite stehen. Herr Gremli berichtet in seiner Funktion an James Shea, CEO Commercial Insurance der Zurich Insurance Group sowie Marcus Nagel, CEO Germany.

Gremli hat Betriebsökonomie in Zürich studiert und einen MBA in Financial Services and Insurance in St. Gallen erworben. Seit seinem Eintritt in den Zurich Konzern im Jahr 1988 hat er verschiedene verantwortungsvolle Positionen innerhalb des Konzerns, unter anderem auch in Spanien, bekleidet. Herr Gremli verfügt über eine herausragende Expertise sowie Fach- und Führungserfahrungen im Commercial Segment. Neben seiner aktuellen Aufgabe als Chief Risk Engineering Officer führt er zudem die Emerging Risk Group. Diese Gruppe identifiziert und analysiert auftauchende Risiken und unterstützt das Group Executive Committee (GEC) mit entsprechenden Risikoberichten.