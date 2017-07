Versicherungsbetriebe > Strategie

14.07.2017 von Werner Rieche, Geschäftsführer der Software AG Deutschland



Neue Wege für Traditionsanbieter

Disruption dräut auch der Versicherungswirtschaft, bietet aber gleichzeitig Chancen für Innovatoren (Bild: Shutterstock)

Der Gewinn steht und fällt damit, wie eine Firma Daten für ihr Geschäft erhebt und nutzt. In Versicherungsunternehmen bringen bereits Bestandsdaten geldwerte Vorteile. Diese bleiben jedoch größtenteils ungenutzt, weil die Informationen in Datensilos abliegen und nicht verknüpft sind. Dieses Bild von der eigenen Branche zeichnet das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) in einer Studie.

Die Herausforderung besteht für Versicherungen zunächst darin, die Kunden wieder besser zu verstehen. Sonst erreichen sie mit ihren Angeboten die Generation Y nicht. Die zwischen 1980 und 1999 Geborenen sind die ersten digital Natives, die jetzt auf den Markt drängen, und deren Anteil an der Gesamtbevölkerung das Statistische Bundesamt mit 22 Prozent angibt. Die sogenannten Millennials haben ganz andere Vorstellungen von einer Versicherung – und die unterscheiden sich von dem, was etablierte Anbieter von ihrem Kundenstamm gewohnt sind. Die digital Natives wollen schnell und bedarfsorientiert versichert werden.

Aus dem, was sich im Versicherungsmarkt bewegt und wie sich Kundeninteraktionen entwickeln, lassen sich drei klare IT-Trends ableiten. So sind InsurTechs, Produktinnovationen und IT-Systemoptimierung die Themen, mit denen sich Versicherungen intensiv beschäftigen müssen, wenn sie ihre Marktchancen deutlich verbessern wollen.

InsurTechs bringen Dynamik in den Markt

Aus der Finanzbranche kennt man Start-ups (FinTechs), die neue digitale Ansätze verfolgen und gängige Marktmechanismen aufbrechen. Für ähnliche disruptive Veränderungen in der Versicherungswelt können die InsurTechs sorgen. Die Newcomer vereinen Insurance und Technology, indem sie Prozesse digitalisieren – und zwar losgelöst von bestehenden Produkten, Systemen und Strukturen. Dadurch verstärkt sich der Druck auf die Versicherungsbranche, ihre Prozesse, Systeme und Angebote anzupassen und zu verbessern.

Noch ist Zahl der InsurTechs überschaubar, doch sie wächst und wird 2017 deutlich zulegen. Die Start-ups versuchen sich dabei meist als Makler, die Versicherungsportale oder Plattformen zum Vergleichen anbieten. Als Geschäftsmodell gibt es zudem die digitale Verwaltung, bei der ein Algorithmus die Versicherungssituation des Kunden analysiert und Verbesserungsvorschläge macht. Eine erste digitale Krankenkasse hat mittlerweile bei der Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) die Zulassung beantragt. Manche Start-ups spezialisieren sich jedoch auf bestimmte Produkte wie Handy-Versicherungen. Gerade sie treffen einen Nerv bei der jungen Klientel.

Etablierte Versicherungen müssen sich wappnen, um nicht von ihren jüngeren Kunden abgeschnitten zu werden. Denn InsurTechs bedienen die Nachfrage nach verständlichen, bedarfsorientierten Versicherungsprodukten: Policen gegen Fahrrad- und Handy-Diebstahl, für Skier, Snowboards und Smart Watches, statt umfangreicher Hausratsversicherungen, die eventuell zwar diese Fälle auch abdecken, jedoch für die Generation Y unverständlich und unattraktiv sind. Um diese Zielgruppe zu erreichen, sollten Versicherer die Kooperation mit InsurTechs suchen. Sie können von den erfolgreichen Methoden der Start-ups lernen und mit ihnen gemeinsam attraktive Produkte für ihre Kunden entwickeln. Die InsurTechs kommen auch bei Investoren immer besser an: Sie haben 2016 rund 77 Millionen Euro an Kapital eingesammelt. Gegenüber dem Vorjahr floss so mehr als das Doppelte in den digitalen Versicherungsmarkt in Deutschland, rechnet der digitale Versicherungsmakler Finanzchef24 in einer Studie vor.

Auf Produktinnovationen setzen

Zwei Arten der Produktinnovation zeichnen sich ab, die besser auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Zum einen verpacken Anbieter bestehende Produkte attraktiv, andererseits tauchen ganz neue Versicherungen auf. In die erste Kategorie fallen etwa zeit- und nutzungsabhängige Kfz-Versicherungen, die sich stärker an der tatsächlichen Nutzung des Autos orientieren. Auch verstärkte Kooperationen, etwa mit Autoherstellern für individuellere Policen, zeigen, dass in etablierten Produkten großes Innovationspotenzial steckt.

Die Newcomer der Versicherungsbranche sind Cyber-Versicherungen. Zum Jahresanfang kamen die ersten Produkte auf den Markt, um sich gegen Hacks und Datenverluste abzusichern. Noch ist jedoch nicht ganz geklärt, wie sich die Risiken am besten bewerten lassen, da eine verlässliche Basis schwer zu etablieren ist. Doch technische Hilfen wie Real Time Analytics lassen Unternehmen Datenlecks schneller erkennen und helfen, Schäden zuverlässiger zu bewerten.

Standardsoftware und schlankeres IT-Portfolio

Getrieben durch ein extremes Niedrigzinsumfeld stehen Versicherungen unter dem Druck, Kosten zu senken. Hinzu kommt die starke Konkurrenz in bestimmten Segmenten wie der Kfz-Versicherung. Zwei Trends zeichnen sich ab, die sich auf die IT-Landschaft auswirken: Versicherungen setzen stärker auf Standardsoftware. Vor allem im Bestands- und Schaden-Management wollen viele die selbstgestrickten Lösungen aus der Vergangenheit ersetzen. Doch Vorsicht ist geboten: Die Standardsoftware muss in die Prozesse und IT-Systeme der Versicherung integriert werden. Außerdem bieten individualisierte Systeme gerade bei sehr ähnlichen Produkten einen Marktvorteil. Daher gilt: Standardisierung ja, aber mit Augenmaß.

Versicherungen können Kosteneffizienz auch durch einen zweiten Ansatz erreichen: Die Optimierung ihrer IT-Portfolios. Noch immer setzen Versicherungen teils hunderte verschiedener Systeme ein. Zahlreiche Anwendungen benötigt jedoch niemand mehr – sie lassen sich zusammen mit anderen Systemen durch eine neue Standardsoftware ersetzen. Ein umfassendes IT-Portfoliomanagement identifiziert Synergien, die sich nutzen lassen. Das entlastet das IT-Budget der Versicherung, wodurch sich die Kostenseite für das gesamte Unternehmen positiv entwickelt.

Selbst an der Erlebniswelt arbeiten

Die aktuellen IT-Trends fordern Versicherer heraus, sich stärker zu digitalisieren. Tun sie das nicht, könnte ihnen bald ein Szenario drohen, welches die BWV-Studie erst für 2030 skizziert: Große, als branchenfremde gestartete IT-Plattformanbieter schaffen Erlebniswelten rund um die versicherungsrelevanten Themen Mobilität, Gesundheit, Altersvorsorge und Smart Home. Den heute etablierten Versicherern bliebe die Rolle, Versicherungsleistungen zuzuliefern – und das vor allem an Unternehmenskunden. Um sich gegen disruptive Herausforderer zu behaupten und konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Versicherungen lernen, ihre Angebote zielgruppengerecht zu kommunizieren sowie ihre Technik und ihre Produkte anzupassen.