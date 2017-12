Geldinstitute > Best Practice

Neue Plattform für Vermögensverwalter

Die neue Software wurde in enger Kooperation zwischen dem Anbieter von Vermögensverwaltungsdienstleistungen für vermögende Kunden innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe und inasys als Erweiterung zu deren Standard-Software entwickelt. Im Zuge des von der DCP Deutsche Consulting Partner geführten Projektes war die Kreissparkasse Waiblingen erster Pilot auf dem neuen System. Seit Oktober 2017 ist die Plattform mit insgesamt neun Sparkassen im produktiven Einsatz. Mehr als zehn weitere Institute haben entschieden beziehungsweise prüfen aktuell, in Zukunft auf Basis der Plattform Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen von der Frankfurter Bankgesellschaft zu beziehen.

Die von inasys entwickelte Software Globalinstitut ermöglicht es, Vermögensverwaltungsvorgänge wie etwa das Umschichten von Vermögensbestandteilen für mehrere Sparkassen in einem Arbeitsschritt vorzunehmen. Unter Einhaltung einer strikten Mandantentrennung wird gewährleistet, dass Sparkassen über eine Client-Software tagesaktuelle Informationen und Reportings erhalten, die sie für eine kompetente Kundenbetreuung benötigen. Technisch wurde dazu in Zusammenarbeit mit der Finanz Informatik eine so genannte Mehrfachbelieferung entwickelt, über die alle beteiligten Häuser mit den entsprechenden Daten versorgt werden.

Die ersten Erfahrungen der Frankfurter Bankgesellschaft und ihrer Kunden bestätigen den hohen Nutzwert der Lösung. Sowohl das vermögensverwaltende Institut als auch die Sparkassen profitieren von wesentlichen Erleichterungen bei der Auslagerung der Vermögensverwaltung an professionelle Partner. Nach erfolgreichem Projektabschluss bietet inasys die neue Software weiteren vermögensverwaltenden Instituten für die Erweiterung ihres Portfolios an.