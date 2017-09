Geldinstitute > Security

Mobile IT-Sicherheit nicht immer auf dem neusten Stand

Jedes dritte Unternehmen verzichtet beispielsweise auf ein professionelles Mobile Device Management (MDM) für Smartphone und Tablet. Das sind Ergebnisse der Studie „Potenzialanalyse Digital Security“ von Sopra Steria Consulting.

Durch die technischen Möglichkeiten sowie flexible Arbeitsmodelle zählen mobile Geräte heute zur Standardausstattung in vielen Berufen. In sechs von zehn Unternehmen werden dabei Geschäftliches und Privates auf Smartphone, Laptop und Tablet vermischt. Das erfordert von den IT-Sicherheitsmanagern spezielle Vorkehrungen, beispielsweise die Trennung von privaten und geschäftlichen Daten durch sogenannte Container.

Im Durchschnitt aller befragten Unternehmen nutzen zwei von drei ein systematisches Mobile Device Management. Andere beschränken sich noch auf Basismaßnahmen. Sie führen regelmäßige Kontrollen durch und sensibilisieren die Mitarbeiter für den richtigen Umgang in Form einer Mobile Security Policy. „Unternehmen wollen heute, dass ihre Mitarbeiter möglichst frei mit Smartphone und Tablet umgehen – beispielsweise den Gerätetyp wählen und bestimmte Apps ihrer Wahl installieren. Dafür ist es wichtig, dass die Spezialisten im IT-Management den Überblick behalten und Automatismen für die Verwaltung des Gerätebestands existieren“, sagt Dr. Gerald Spiegel, Leiter Information Security Solutions von Sopra Steria Consulting. „Ein MDM sorgt für die nötige Transparenz, indem es genaue Regelwerke und Verfahren anbietet, welche Software und welche Inhalte auf dem Gerät installiert sein dürfen. Zudem stellt es sicher, dass jedes Gerät erfasst ist und zentral und gemäß Unternehmensrichtlinien verwaltet wird“, so Spiegel.

Internet der Dinge verlangt nach neuer mobiler Sicherheitsstrategie



Für eine weitere Verschärfung der Sicherheitsrisiken und damit erschwerte Anforderungen an das IT-Sicherheitsmanagement sorgt das Internet of Things (IoT). Die Einbettung einer Vielzahl von IoT-Geräten in den kommenden Jahren erfordert eine weitere Professionalisierung der mobilen Sicherheitsstrategien. Auch digitale Assistenten und Bots sowie mobil vernetzte Geräte am Point of Sale müssen gesichert werden. Jeder fünfte Finanzdienstleister sammelt gerade Praxiserfahrungen mit digitalen Assistenten, zeigt die Potenzialanalyse „Künstliche Intelligenz“ von Sopra Steria Consulting. „Wenn Unternehmen die Fülle an IoT-Endpunkten sowie die vielen unterschiedlichen vernetzten Gerätetypen im Blick behalten und wirksam kontrollieren wollen, werden sie um ein sogenanntes Unified Endpoint Management (UEM) nicht herumkommen“, sagt Dr. Gerald Spiegel von Sopra Steria Consulting.