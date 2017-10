Geldinstitute > Karriere

Michael Kemmer verlässt Bankenverband

Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands, verlässt die Organisation zum Jahresende auf eigenen Wunsch

"Nach sieben Jahren an der Spitze des Bankenverbands habe ich mich entschieden, jetzt eine neue Richtung einzuschlagen. Der Verband ist hervorragend aufgestellt, wir haben gemeinsam sehr viel erreicht. Jetzt ist für mich persönlich der richtige Zeitpunkt, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen", sagte Michael Kemmer. Hans-Walter Peters, Präsident des Bankenverbands und Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Privatbank Berenberg, würdigte die Leistungen. "Herr Kemmer hat den Verband in einer schwierigen Zeit übernommen, neu ausgerichtet und durch die Zeit nach der Finanzkrise geführt. Er hat für das Haus enorm viel geleistet und erreicht. Dafür gebührt ihm unser großer Dank", sagte Peters. Die Mitglieder der Hauptgeschäftsführung Andreas Krautscheid und Christian Ossig werden den Bankenverband vom 1. Januar an gemeinschaftlich führen.