Viele Unternehmen haben verstanden, dass sie die einzelnen Kundenkanäle kombinieren müssen, um den Kunden in seinem Nutzungskontext zu erreichen und optimal bedienen zu können. Allerdings können sie die damit verbundenen Aufgaben nicht immer lösen. Als Beispiel: Der Versicherungsvertreter war immer für seinen Kundenstamm zuständig. Nun, da Online-Kanäle ins Spiel kommen, stellen sich viele zusätzliche Fragen: Wer darf welchen Kunden innerhalb der Versicherung bewerben, wenn er sowohl off- als auch online angesprochen werden kann? Wer bekommt Provision, wenn der Kunde online abgeschlossen hat? Die aktuellen Konstellationen führen oft dazu, dass Provisionen auch für Vertreter gezahlt werden müssen, selbst wenn die Versicherung online verkauft wurde. Es herrschen noch Kanaldenken und alte Firmenstrukturen vor, die aufgebrochen werden müssen. Weiterhin sollte kundenzentrierte, agile Produkt- und Serviceentwicklung Teil der Firmenkultur werden.

Auch in Zukunft möchte der Kunde beraten werden. Vor allem in Hinblick auf komplexe Produkte. Darüber hinaus fordert er deutlich mehr Flexibilität, z.B. möchte er einzelne Produkte nach Bedarf schnell und unkompliziert versichern können. Das kann für die Versicherung der Anknüpfungspunkt sein für lukrativere Abschlüsse mit diesem Kunden. Ein an einen Konzern angeschlossenes Start-Up beispielsweise, das den Erstkontakt über ein innovatives Produkt geschafft hat, hat beste Voraussetzungen für Upselling an die Mutter geschaffen. Es gilt den Schritt von der Kundengewinnung zur Kundenbindung zu schaffen.