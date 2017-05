Geldinstitute > Strategie

05.05.2017 von Wolfgang Kelz, VP Solution Consulting EMEA



Banken müssen aber handeln, denn sie sehen sich mit einem zunehmenden Wettbewerbsdruck konfrontiert. Eine neue Generation von Mitbewerbern bedroht die Existenz und den Erfolg der Branchen-Urgesteine. Denn diese bieten ihren Kunden alle digitalen Services und kennen und verstehen darüberhinaus die Bedürfnisse ihrer Kunden bestens - dank ihres versierten Umgangs mit Data Analytics. Sie erkennen so umgehend den Bedarf an neuen Produkten und Dienstleistungen und können entsprechend handeln.

Neben der klassischen IT-Infrastruktur stellen zudem auch Compliance und die weitreichenden Regulierungen eine große Hürde im Transformationsprozess dar. Hier müssen alle Instanzen mit den verschiedenen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, um die Rahmenbedingungen zu modernisieren und den Weg in eine digitale Zukunft ohne Stolpersteine zu ebnen.

So meistern Banken den digitalen Umschwung

Für Banken gilt es daher, ein neues Umfeld mithilfe moderner Technologien zu schaffen, die den Schritt in die digitale Zukunft ermöglichen. Dabei sind bei der Transformation aus Geschäftssicht zwei Dimensionen zu beachten: die Erfüllung der Kundenerwartungen einerseits und die Sicherstellung von Effektivität und Innovation andererseits.

Am Markt gibt es viele Unternehmen, die nicht erkennen, dass eine erfolgreiche digitale Transformation, eine Veränderung des kompletten Geschäftsmodells erfordert. Sie bieten bislang lediglich ihre Produkte und Dienstleistungen auf neuen Kanälen und Endgeräten an. Doch wer als Bank langfristig erfolgreich am Markt agieren möchte, muss sein gesamtes Unternehmen, die Strategie sowie die Prozesse der digitalen, modernen Welt anpassen. Dazu gehört auch, dass die eingesetzten IT-Lösungen und Plattformen nicht mehr in Silos arbeiten. Stattdessen müssen Banken auf intelligente, agile und verbundene Systeme setzen, mit denen sie ihr datenbasiertes Arbeiten von reaktiv in pro-aktiv umwandeln können.

Sie brauchen dafür eine durchgehende digitale Plattform, die zum einen den Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden ermöglicht und zum anderen die Innovationskraft und Agilität vorantreibt. Diese muss sowohl für die interne Anwendung eine hohe Usability bieten, zudem von Mitarbeitern außerhalb der IT-Abteilung bedient werden und darüberhinaus auch die Customer Experience deutlich steigern können.

Eine solche Plattform vereint zum einen die Komponenten Integration, um in Echtzeit handeln zu können, Business Process Management (BPM), um die Dynamik und die Produktivität von Mitarbeitern und Prozessen zu steigern sowie API (Application Programming Interface) Management. API hat sich zur zentralen Technologie der digitalen Transformation von Banken entwickelt. Mit API öffnen Banken ihr Ökosystem und treiben dadurch ihre Innovationskraft stark voran. Auch Embedded BI und Streaming Analytics sind Teil einer solchen unternehmensübergreifenden Plattform und erhöhen so die interne Intelligenz der Bank. Mittels Data Analytics sind tiefe Einblicke in das Kundenverhalten und in die eigene Geschäftsentwicklung möglich. Denn gerade bei hochsensiblen Geschäften und Prozessen ist der Zugriff auf die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und die Reaktion darauf in Echtzeit ausschlaggebend.

Die Zukunft ist in Echtzeit, relevant, personalisiert und interaktiv

Banken stehen somit in der Pflicht ihr Geschäftsmodell, die betrieblichen Abläufe sowie die Technologie an die aktuellen Anforderungen insgesamt anzupassen. Finanzinstitute müssen ihren Blick auf den Kunden schärfen: Sie müssen sich von der reinen Produkt- hin zur Kundensicht begeben, denn das ist einer der größten Treiber des digitalen Wandels. Kundenorientierung ist in der Branche zwar keine Neuheit mehr, jedoch wird sie immer noch stiefmütterlich behandelt. Ein erster Schritt ist es, auf allen relevanten Kanälen vertreten zu sein. Auch im Bankengeschäft verschieben sich die Kundenaktivitäten vermehrt auf Online, daher müssen Services und Produkte und auch im Web sowie auf Smartphone und Tablet optimal dargestellt und erreichbar sein. Hinzu kommen die Social Media Kanäle, die es gilt sinnvoll zu bedienen.

Ziel ist eine eine Multi-Channel-Präsenz. Der Kunde kann seine Transaktionen problemlos von jedem Endgerät, von überall und zu jeder Zeit durchführen. Er kann auf seine Daten zugreifen und mit dem Unternehmen in Kontakt kommen. Auch die Selbstkontrolle und Eigenständigkeit ist für Kunden ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Kreditinstitutes. Die Bereitstellung von Value-Add- und Self-Services sowie die Usability sind nur ein paar Punkte, die ihn in die Lage versetzen, seine Bankgeschäfte einfach und selbst durchzuführen.

Kunden hinterlassen Daten - bei jedem Besuch und jeder Aktion. Diese Daten sind für Unternehmen extrem wertvoll, denn durch sie können sie ihre Kunden genauer kennenlernen, einschätzen und ein Profil erstellen, das es ihnen erlaubt, maßgeschneiderte, personalisierte Angebote zu schnüren – online und stationär. Durch den Einsatz von Data Analytics und die Sammlung und Analyse von Big Data kann auch in Echtzeit auf das Kundenverhalten mit entsprechenden Maßnahmen reagiert werden. Informiert sich beispielsweise ein Kunde online über einen bestimmten Kredit, so kann der Kundenservice direkt mit ihm in Kontakt treten und eine Beratung via Telefon, Chat, E-Mail oder in der Filiale anbieten. Gerade bei komplexen und erklärungsbedürftigen Produkten wie es im Bankengeschäft häufig der Fall ist, sollte dieser Service keine Ausnahme sondern die Regel sein.

Agil und flexibel dank moderner Technologie

Die digitale Transformation kann zur größten Herausforderung der letzten Jahrzehnte werden – doch das ist kein Muss. Denn mit einer passenden unternehmensweiten Strategie, der Einbeziehung aller Mitarbeiter und der optimalen IT-Infrastruktur auf Basis moderner Technologie, lässt sie sich ohne große Stolpersteine meistern. Die Ziele der Finanzunternehmen müssen sein, agil zu werden, die problemlose Implementierung neuer Lösungen und Software zu ermöglichen, sich mit einer starken Kundenorientierung und abwechslungsreichen Customer Experience von der starken Konkurrenz zu differenzieren und Innovationen im gesamten Unternehmen voranzutreiben.

Ist der Weg in die digitale Welt geschafft, dann sind Banken in der Lage, ihre Services schnell und einfach an den Kunden anzupassen und die unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnisse auf individueller Ebene zu erfüllen.