23.10.2017 von Martin Häring, Chief Marketing Officer (CMO) bei Finastra



In der heutigen Always-on-Zeit erwarten Verbraucher Service rund um die Uhr, so selbstverständlich wie sie bei Amazon eine Bestellung zu jeder Tageszeit tätigen. Kunden außerhalb von traditionellen Bank-Öffnungszeiten zu bedienen und Online-Service anzubieten, ist längst ein Must-have. Noch wichtiger wird es, sämtliche Kontaktpunkte mit Kunden so angenehm wie möglich zu gestalten, sie nicht mit bürokratischen Vorgängen zu frustrieren, sondern mit überraschend einfachen Lösungen zu überzeugen. Neuartige Onboarding-Tools, beispielsweise per Iris-Scan, rücken den Service in den Mittelpunkt und befreien Banken vom Image der schwerfälligen Institution.