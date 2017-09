Business > Studien

Zwar zeigt die Studie, dass sich Online-Banking von Zuhause aus inzwischen etabliert hat, bei der Nutzung mobiler Anwendungen sind die Befragten allerdings noch zurückhaltend: Mobile Banking Apps werden lediglich von 13 Prozent bevorzugt für Transaktionen genutzt, nur 8 Prozent kommunizieren per Mail und Telefon mit ihrer Bank. Gleichzeitig ist aber die Kundenzufriedenheit bei der telefonischen Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst bemerkenswert hoch: Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Befragten gab an, hierbei noch nie negative Erfahrungen gemacht zu haben.

Kunden in Deutschland erwarten bei der Kontaktaufnahme mit ihrer Bank vor allem ein über alle Kontaktkanäle hinweg gleich hohes Maß an Service und Kompetenz. Knapp drei Viertel der Befragten stuften kanalunabhängig eine beständige Servicequalität als sehr wichtig ein, für fast zwei Drittel steht der Wunsch nach der sofortigen Lösung eines Problems, das heißt beim ersten Kontakt mit der Bank und unabhängig vom gewählten Kontaktweg, an oberster Stelle. Ein Drittel der deutschen Bankkunden erwartet, dass der Kundendienstmitarbeiter, der ihre Anfrage bearbeitet, ihre Geschichte kennt und über potentiell ungelöste Probleme informiert ist. Ebenso viele Befragte gaben außerdem an, ausschließlich selbst bestimmen zu wollen, ob und wann sie mit ihrer Bank kommunizieren. Auch die Einstellung zu virtuellen Finanzassistenten wurde von der Studie berücksichtigt: Auf die Frage hin, welche Vorteile solcher Assistenten besonders wichtig erachtet werden, stand die schnelle Bearbeitung der Kundenanfragen mit Abstand an oberster Stelle.

Insgesamt zeigte sich, dass mit 73 Prozent die Mehrheit der Deutschen mit den Service ihrer aktuellen Bank zufrieden ist. Gleichzeitig belegt die Studie aber auch die große Bedeutung eines positiven Kundenerlebnisses und der daraus resultierenden Kundenzufriedenheit im Bankwesen: So ist fast die Hälfte (42 Prozent) der Kunden dazu bereit, die Bank zu wechseln, wenn sie mit dem Kundenservice nicht zufrieden sind. Entsprechend hoch sind somit die Erwartungen hinsichtlich eines optimalen Kundenservices.

„Die Studie zeigt, dass bei der Implementierung innovativer Kommunikationslösungen bestehende Präferenzen bei Kommunikation und Informationsbeschaffung im Blick behalten und auch regelmäßig einem Realitätscheck unterzogen werden müssen. Zudem zeigt sie deutlich, dass deutsche Kunden vor allem an schnellen und reibungslosen Transaktionen interessiert sind und eine kompetente Abwicklung ihrer Angelegenheiten erwarten – unabhängig vom Kommunikationskanal. Sie stellen höchste Anforderungen an den Kundenservice – entsprechend werden Multi-Channel-Lösungen benötigt, mit deren Hilfe Berater blitzschnell Kundendaten abrufen, bereitstellen und für Kundengespräche nutzen können. Vor diesem Hintergrund haben Bankdienstleister in den letzten Jahren massiv in den Ausbau nutzerfreundlicher Multi-Channel-Lösungen investiert, und wir gehen davon aus, dass die Nutzung sicherer und anwenderfreundlicher webbasierter Lösungen weiterhin stark zunehmen wird.“ , erklärt Wolfhart Krischke, Kaufmännischer Geschäftsleiter Avaya Deutschland GmbH.