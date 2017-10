Geldinstitute > Strategie

05.10.2017 von Dr. Tobias Rump, Managing Director Data Business, Comma Soft



Wer diese gewaltigen Mengen effektiv bearbeiten will, sollte keinesfalls auf das Prinzip First-Come-First-Serve vertrauen. Immer mehr Geldinstitute gehen deshalb dazu über, Variablen wie die Komplexität oder Dringlichkeit eines Anliegens oder den wirtschaftlichen Wert des Kunden aus Sicht des Unternehmens bei der Priorisierung des Inbounds zu berücksichtigen. Doch bereitet sich die Finanzbranche auf den nächsten Schritt vor.

Moderne Data-Analytics-Software hilft zunehmend dabei, eine Vielzahl weiterer Faktoren kombiniert zu berücksichtigen. Das verbessert die Service-Differenzierung und erhöht die Kundenzufriedenheit. In der Geschäftswelt kommt es oft auf den richtigen Moment an. Das gilt auch für die sogenannten Routing Engines, also die Verteilsysteme der Kommunikationsnetze von Finanzdienstleistern. In Zeiten der Omnichannel-Kommunikation sind Kunden daran gewöhnt, ihre Anliegen wahlweise per Telefon, Mail, Chat, Brief oder sogar Social-Media-Post an einen Anbieter herantragen zu können. Das enorme Spektrum an Kommunikationsmitteln im Zusammenspiel mit permanenter Erreichbarkeit freut den Kunden.

Die Anbieter stellt es jedoch vor eine gewaltige Herausforderung und setzt sie letztlich unter Zugzwang. Wie kann die Bearbeitung dieser immensen Menge an Informationen nicht nur bewältigt, sondern sogar genutzt werden, um aus ihr einen Mehrwert zu ziehen? Algorithmen sind der Schlüssel zum Erfolg. Sie ermöglichen eine vollständig automatisierte Prüfung der Variablen, die für die Reihenfolge der Inbound-Bearbeitung entscheidend sind. Allerdings kann ein Algorithmus nur mit elektronischen Daten gespeist werden. Deswegen müssen zunächst alle Kundenanliegen digitalisiert werden, um eine Datengrundlage zu schaffen, die für die spätere Analyse aufbereitet werden kann. Dazu werden Briefe und Faxe zuerst bei der Datenaufbereitung per OCR-Software digitalisiert und telefonische Anfragen aufgezeichnet. Im zweiten Schritt, der Analyse, erfolgen das Text Mining beziehungsweise die Voice Analytics. Beide Verfahren haben zum Ziel, Schlagworte für die Bearbeitung durch den Algorithmus zu indexieren. Das heißt: Die sprachlichen Informationen werden anhand vordefinierter Regeln in Steuerungsinformationen zur Priorisierung transferiert. Beispielsweise können bestimmte Wörter, aber auch die Intonation bei einem Kundenanruf Hinweise darauf geben, wie verärgert der Anrufer ist und welche Dringlichkeitsstufe der Bearbeitung zugeordnet werden sollte. Das gilt natürlich auch für schriftliche Anfragen. Doch was passiert, wenn zwei Anliegen die gleiche Dringlichkeit aufweisen?