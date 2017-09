Geldinstitute > Strategie

Kunden vertrauen Banken beim Datenschutz

Von den großen Internetunternehmen wie Google, Amazon oder Facebook glaubt dies nur jeder Zehnte und von den Technologieunternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten (FinTechs), weniger als jeder fünfte Befragte (17%). Dies ergab eine repräsentative Umfrage der GfK.

Der Schutz persönlicher Daten im Netz und beim Banking ist ein zentrales Thema, über das der Bankenverband im Rahmen des European Cyber Security Month (ECSM)informiert. In dem Aktionsmonat, der am 1. Oktober startet, soll europaweit Aufmerksamkeit für das Thema Cybersicherheit geschaffen werden. In Deutschland übernimmt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Aufgabe als Koordinierungsstelle für die Aktionen.