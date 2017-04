Geldinstitute > Strategie

24.04.2017 von Dr. Armin Bäumker, Partner bei Syskoplan Reply



Kreditentscheidung im Firmenkundengeschäft – eine IT-Lösung für den Kreditprozess

Nur wenn Prozesse optimal aufgesetzt sind, gewinnt die Kundenbeziehung Bildquelle: fotomek_Fotolia

Der Kreditprozess ist oftmals durch komplexe Kundenbeziehungen stark individualisierter Prozesse geprägt. Zudem gibt es aufgrund der vorgeschriebenen Funktionentrennung keine Gesamtverantwortung für den End-to-End-Prozess – und damit auch keine ganzheitliche Vorgehensweise. Eine zukunftsfähige IT-Lösung muss den Spagat zwischen Individualität und Standardisierung schaffen. In einem Referenzprojekt demonstrierte unlängst die Syskoplan Reply die Leistungsfähigkeit der Softwarelösung „e.KV“ (elektronische Kreditvorlage) mit dem Ziel, ein Standardvorgehen zu entwickeln.

Zentrales Element im Kreditprozess ist die Kreditentscheidung. Die meisten Prozesse und Informationen münden in der Kreditentscheidung bzw. entspringen hier. Somit bildet sie einen Flaschenhals im Gesamtprozess. Von der Geschäftsanbahnung bis zur Kreditgenehmigung und in der Kreditweiterbearbeitung fällt erheblicher Informationsbedarf an. Die Prozesse und Informationsflüsse für die Kreditentscheidung transparent und effizient zu strukturieren, ist eine Kernaufgabe in der Gestaltung des Kreditprozesses und der Schlüssel für eine gute IT-Lösung.

Eine IT-gestützte Lösung für den Kreditprozess

Eine elektronische Kreditvorlage strukturiert die Geschäftsfälle im Kreditprozess und fördert Automatisierungsprozesse. Die Lösung besteht aus zwei Modulen: der Firmenanalyse und der Kreditvorlage.

Die einzelnen Informationselemente der Firmenanalyse bündeln Dokumente, Kennzahlen, Bewertungen und Beurteilungen zu bestimmten Sachverhalten. Durch die Aufbereitung der Informationen im Modul Firmenanalyse entsteht eine einheitliche Datenbasis, die in allen Bereichen des Kreditprozesses genutzt wird (Rating, Kreditvorlage, Genehmigung). Die Firmenanalyse erweitert das Konzept einer elektronischen Akte um die Möglichkeit themenbezogener Beurteilungen und Kommentierungen. Diese Informationen und die zugrundeliegenden Rohdaten liegen damit allen Beteiligten in Markt und Marktfolge in strukturierter Form vor.

Das Modul Kreditvorlage ist das Vehikel für den Genehmigungsprozess: Sie kann sowohl zur Genehmigung von Neugeschäften als auch zur Überprüfung eines bestehenden Engagements genutzt werden. Die Vorlage greift auf Informationen aus angeschlossenen Systemen (Salden, Limits, Sicherheiten) zu und kombiniert diese mit neuen Geschäften aus der Anbahnung. Ebenfalls fließen die bereits aufbereiteten Informationen aus der Firmenanalyse ein. Der Workflow ist durch hinterlegte Geschäftsregeln gestützt und flexibel anpassbar. Neue Komponenten können einfach integriert und individuell gestaltet werden. Verschiedene Vorlagen für einfache und komplexere Entscheidungsprozesse stehen zur Verfügung.

Mit der neuen IT-Lösung ersetzt das Kreditinstitut stark papierbehaftete Prozesse, um eine höhere Transparenz und Effizienz im Gesamtprozess zur erreichen. In einem Referenzprojekt wurde nachgewiesen, wie sich mit dieser Lösung die Durchlaufzeiten verringern lassen und sich ein durchgängiger Informationsfluss von den Rohdaten bis zur Genehmigung gestalten lässt.