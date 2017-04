Geldinstitute > Strategie

Kooperation schlägt Disruption

82 Prozent der etablierten Finanzdienstleister streben in den nächsten drei bis fünf Jahren eine Partnerschaft mit FinTechs an

FinTechs brechen regelmäßig Investment-Rekorde. Von welchen Größenordnungen sprechen wir hier?

Sandrock: Das Kapital für FinTechs hat in den letzten beiden Jahren jeweils 10 Mrd. USD übertroffen. Kurz gefasst haben FinTech-Investitionen damit dasselbe Volumen erreicht wie das globale IT-Budget von Banken für Change-the-Bank Aktivitäten.

Banken müssen mit diesen „Innovationsmonstern“, angefüllt mit frischem Kapital, konkurrieren? Sind Sie dazu überhaupt in der Lage?

Bei so einem hohen Investitionsvolumen stellen sich Banken natürlich die Frage: Wie kann ich einerseits innovativ sein und andererseits die Bedürfnisse des Kapitalmarktes oder der Eigentümer befriedigen? Das Kapital stellt aber nicht einmal die größte Herausforderung dar. Die Mentalität der Mitarbeiter muss sich ändern, neue Ideen in den Prozess einzubringen und umzusetzen. Rund zwei Drittel der Banken nutzen FinTechs insbesondere zur Generierung von neuen Ideen.

Werden FinTechs deshalb immer öfter als „InnovationsLabs“ gesucht?

Banken nutzen FinTechs dabei als Partner, als agile und kreative Einheit, die Themen schnell und fokussiert umsetzen. Meist betrifft das Weiterentwicklungen am bestehenden System, es handelt sich also nicht um Disruption. Im Gegenteil: Banken setzen FinTechs dort ein, wo sie vorhandene Strukturen weiter verbessern wollen.

Wie viele Geldinstitute streben eine Partnerschaft an oder kooperieren bereits und was versprechen sie sich von diesem Engagement?

Laut unserer Studie streben 82 Prozent der etablierten Finanzdienstleister in den nächsten drei bis fünf Jahren eine Partnerschaft mit FinTechs an – aus Effizienz-, Kosten- und Geschwindigkeitsgründen. Um ein Beispiel aus der Praxis zu nennen: Bei einem Projekt hatten wir die Inhouse-Kosten mit denen eines FinTech-Partners verglichen. Am Ende handelte es sich um Mehrkosten um den Faktor zehn.

Wann hat sich das Bild über FinTechs von einer disruptiven Macht hin zu möglichen Kooperationspartnern geändert?

Es scheint hier eine Pendelbewegung zu geben. Waren FinTechs 2013 noch als gefährliche und disruptive Wettbewerber gebrandmarkt, vollzog sich schon 2014 ein steter Wandel hin zum potenziellen Kooperationspartner. 2015 sprechen Banken gefühlt nur noch von Kooperation. Dennoch gibt es immer noch FinTechs, die mit Banken in Wettbewerb treten, typischerweise als sogenannte Produktmonoliner. Diese fokussieren auf eine Lösung bzw. ein Produkt oder einen Prozessschritt. In Deutschland sind zum Beispiel Produkte wie Baufinanzierung oder Tagesgeldprodukte bereits von FinTechs dominiert. Leasing könnte das nächste sein. Im Rahmen unserer Studie haben auch fast 90 Prozent aller Marktteilnehmer angegeben, dass sie angesichts dieser neuen Konkurrenz Umsatzrückgänge befürchten. Dennoch: Für FinTechs erscheint der B2B-Bereich im Moment erfolgsversprechender. Das hängt vor allem damit zusammen, dass der Retail- oder B2C-Bereich aufgrund von hohen Marketingkosten für viele Start-ups schlicht nicht finanzierbar ist.