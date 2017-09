Business > Meinung

Was speziell im Norden und vielen anderen europäischen Ländern bereits alltäglich ist, wird nun endlich auch in Deutschland gelebte Realität – das kontaktlose Bezahlen mit mobilen Endgeräten. Grund hierfür ist die wachsende Verbreitung kompatibler Terminals, wie zum Beispiel bei den Lebensmitteldiscountern, kontaktloser Kredit- und Debitkarten und auch entsprechender Handylösungen, wie aktuell der Marktstart der Postbank-App. Mit ihr können Kunden des Finanzinstituts seit kurzem weltweit an allen Kontaktlos-Terminals bezahlen.