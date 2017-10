Versicherungsbetriebe > Strategie

16.10.2017 von Henning Sander, Leiter der Business Unit Banking, Hager Unternehmensberatung



Komfortzone war gestern

Der digitale Wandel verändert gleichermaßen sämtliche Branchen und Wertschöpfungsketten. Die technologischen Herausforderungen steigen stets an, um den höheren Erwartungen der Kunden ­gerecht zu werden. Zudem wächst für die etablierten Banken eine neue Konkurrenz durch die FinTechs heran. Disruptionen rütteln an bewährten Geschäftsmodellen. Disruptives Denken und das Bewusstsein für die einhergehenden Veränderungen sollten der Kern der strategischen Agenda auf den Vorstandsebenen sein. Daher sollten Entscheidungsträger den Mut zeigen, um dem Wegbrechen von Umsätzen vorzubeugen. Geschäftsmodelle, die heute erfolgreich sind, gerade im Transaktionsbereich, werden künftig nicht mehr ­alleine von Banken übernommen werden.

Schlüsselkompetenzen der Mitarbeiter

Im Spannungsfeld von Regulierung und Innovationen ist die Liste der Aufgaben mit höchster Priorität sehr lang. Dabei sind die richtigen Mitarbeiter ein wesentlicher Faktor, um die Weichen für den ­digitalen Erfolg zu stellen. Passende digitale Talente gilt es nicht nur zu finden oder weiterzuentwickeln, sie benötigen auch die erforderlichen Freiheitsgrade, um mit Leidenschaft und Firmen-Identifizierung eine Extrameile zu gehen. Für Unternehmen im Finanzsektor ist es unabdingbar, zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, sich technologisches und fachliches Know-how anzueignen, sondern vielmehr, auch eine Unternehmenskultur zu etablieren, die diese Herausforderungen mitträgt und von der Managementebene konsequent vorgelebt wird. Fachkräfte müssen in der Lage sein, ihre Ideen und Konzepte vorzustellen und so zu präsentieren, dass auch andere Bereiche und Abteilungen diese nachvollziehen und ihre Vor- und Nachteile diskutieren und bestenfalls annehmen können.

Digitalisierung am Beispiel der Opel Bank

Die neue Opel Online Bank mit dem vor mehr als einem Jahr gestarteten Ein­lagengeschäft funktioniert überwiegend digital und ohne Filialen, wogegen das Finanzierungsgeschäft über das Händlernetzwerk abgewickelt wird. Beide Bereiche erfahren durch die Digitalisierung und damit einhergehend deutlich verändertem Kundenverhalten und ­Ansprüchen starke Veränderungen. Das Internet spielt eine Schlüsselrolle in den Verkaufs- und Serviceprozessen für Fahrzeuge. Die Opel Bank unterstützt die Handelspartner aktiv dabei, ihre digitalen Vertriebs- und Marketingkanäle auszubauen und erfolgreich zur Lead­generierung zu nutzen. Der Endkunde erhält zum Beispiel über Webkalkulatoren schnell und unkompliziert Informationen, die er für seine Kaufentscheidung benötigt. Wie der aktuelle DAT-Report (Deutsche Automobil Treuhand GmbH) zeigt, gehört beim Fahrzeugkauf der ­Anschaffungspreis bzw. die Rate der Auto­finanzierung zu den drei Top-Kriterien. Durch attraktive Finanzierungs- und ­Leasingangebote kann die Opel Bank dem Kunden schon ganz am Anfang des Kaufprozesses Finanzierungsalternativen aufzeigen und damit die Entscheidung für ein Fahrzeug erleichtern.

„Die Digitalisierung stellte nicht nur an die Opel Bank als Ganzes, sondern an jeden einzelnen Mitarbeiter neue und erweiterte Anforderungen. Insbesondere eine hohe Lernbereitschaft beim Entdecken und Bewerten der Möglichkeiten und Umsetzen von Initiativen waren ­erforderlich“, so Jörg Ziesche Senior ­Director und Prokurist der Opel Bank, zuständig u. a. für Digitale Transformation.

Die Fähigkeit, effizient mehrere kom­plexe Themen parallel umzusetzen, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, auch für kleine Teams. Agile Arbeitsmethoden unterstützen die effiziente Zusammen­arbeit und permanente Verbesserung. Schlüsselkompetenzen sind neben bankfachlichen Kenntnissen, hoher Kunden­orientierung und kommunikativen Fähigkeiten vor allem technisches Grundverständnis und Erfahrungen im Umgang mit Software und digitalen Prozessen in unterschiedlichen Unternehmensgrößen. Die richtige Priorisierung, smartes, effizientes Arbeiten und Selbstorganisation sind genauso unabdingbar wie souveränes bereichsübergreifendes Arbeiten und neue Ideen zur besseren Lösung anstehender Herausforderungen.

Erforderliche Mitarbeiter, um diesen Wandel mitzutragen

Einige Finanzunternehmen holen sich i­nnovative Freigeister an Bord, um sich den neuen Kundenbedürfnissen zu stellen. Jedoch sollte bedacht werden, dass nicht nur Innovation und Kreativität für eine erfolgreiche Umsetzung digitaler Transformationen im Bankenumfeld erforderlich sind. Gerade in der Finanzwelt gilt es, neben all den offensichtlichen Skills, auch die regulatorischen Anforderungen im Blick zu behalten und nicht alle bestehenden Prozesse und Lösungen vollständig zu verdrängen. Darüber hinaus müssen auch ‚wilde Querdenker‘ einen angemessenen Grad an Anpassungsfähigkeit mitbringen, um sich in der ­Bankenumgebung wohl zu fühlen. Disruptives Denken ist ein wichtiger Faktor, aber auch kulturelle Rahmenbedingungen haben hier einen hohen Stellenwert. ­Neben dem hierarchischen Denken, dem erforderlichen Dresscode und der Beachtung der institutsspezifischen Traditionen gilt es, auch mit Kommunikationsfähigkeit viele Bereichsebenen von neuem zu begeistern und zu überzeugen. Kandidaten im Bankenumfeld sollten die Werte des Unternehmens kennen und die bestehenden Strukturen akzeptieren. Ein zu dominantes oder legeres Auftreten kann in diesem Umfeld als Selbstüberschätzung gedeutet werden oder gar zu Missstimmungen führen. Für die Führungsebene ist es vor allen Dingen wichtig zu beachten, dass die digitale Transforma­tion eine grundlegende Veränderung in der Zusammenarbeit bedeutet, sowie ­einen Wandel in der Führung und die Entwicklung neuer Rollen und Aufgabenbereiche. Transparenz, Kommuni­kation und der Wille zur Veränderung sind wichtige Faktoren, um nicht neben den Mitarbeitern her zu transformieren. Denn den entscheidenden Unterschied in Unternehmen aller Branchen machen digital agierende Mitarbeiter – und ­damit sind sie der Schlüssel zum Erfolg.

Als Arbeitgeber attraktiver sein und bleiben

FinTech-Unternehmen haben ihren Fokus im Bereich der Finanzdienstleistungen und bieten keine vollkommen neuen Produkte und Dienstleistungen an, sondern grenzen sich von klassischen Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen vor allen Dingen dadurch ab, dass sie ihre Angebote und Dienstleistungen mit einer spürbar höheren Kundenorientierung anbieten. Deutsche Bank, Commerzbank, HVB & Co. und einige weiteren nam­hafte Institute nutzen FinTechs, um ihre Digitalisierung voranzutreiben. Jedoch sind die FinTechs auch Mitbewerber im Kampf um den passenden Kandidaten, dem es sich zu stellen gilt.

Finanzinstitute können bei Bewerbern häufig mit ihrer Unternehmensmarke ­sowie Unternehmensgröße punkten. Für viele Kandidaten ist auch eine solide Kundenbasis des Unternehmens sowie ein vorzeigbares Employer Branding ­Beweggrund, um sich dort zu binden. ­Besonders Kandidaten, die Wert auf ­Sicherheit und Stabilität legen, zieht es eher zu einem großen Unternehmen im Bankenumfeld, als zu einem FinTech Start-up, das vielleicht morgen schon wieder vom Markt verdrängt ist.

Jedoch empfiehlt es sich, dass die Vorstände sowie Personalabteilungen der Finanzunternehmen bei der Konzeption und Planung von Digitalisierungsstrategien und Projekten auch ihre Unternehmenskultur als Arbeitgeber hinterfragen. Nicht ein Employer-Branding-Projekt oder Maßnahme wie, „Wir-nehmen-nun-die-Krawatten-ab“, sondern eine kulturelle Umstellung, wie beispielsweise flexible Arbeitszeitgestaltung, Home-Office-Regelungen, freier Internetzugang am Arbeitsplatz und vielen Rahmenbedingungen mehr, gilt es ebenfalls zu transformieren.

Fazit

Die Finanzinstitute müssen von der Produktsicht zur Kundensicht wechseln, denn Digitalisierung bedeutet nicht nur, eine App oder Facebook Seite einzurichten. Für die erfolgreiche digitale Umsetzung ist es neben der richtigen Strategie auch notwendig, die geeigneten Mitarbeiter an Bord zu haben. Nicht nur passende Schlüsselkompetenzen der Mitarbeiter sind erforderlich, auch die unternehmerischen Rahmenbedingungen müssen passen, um den Weg zum Erfolg zu ebnen. Digitalisierung ist kein Thema, das an IT- oder Forschungs- und Entwicklungsabteilungen delegiert werden kann. Alle Mitarbeiter sind von Veränderungen in den eigenen Verantwortungs­bereichen betroffen, und letztendlich sind es alle engagierten Mitarbeiter ­eines Unternehmens, die den digitalen Wandel gemeinsam gestalten.