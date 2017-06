Business > Meinung

07.06.2017 von Axel Kock, Geschäftsführer bei Pegasystems



Kanäle am Ende?

Autor: Axel Kock, Geschäftsführer bei Pegasystems

Im Grunde ging es unter dem Eindruck des rasanten Fortschritts im E-Commerce immer um die Integration von neuen Formen des Vertriebs in die Unternehmensorganisation. War man zunächst froh und glücklich, wenn man neben den traditionellen Kanälen, zum Beispiel Filiale und Call-Center, auch einen Online-Shop vorweisen konnte – die Phase des Multi-Channel –, so zeigte sich bald, dass das bloße Hinzufügen eines weiteren Kanals nur eine suboptimale Lösung darstellte: das Nebeneinander der Kanäle führte zu Inkonsistenzen und Überschneidungen, im Online-Shop war dann vielleicht ausverkauft, was sich im Keller der Filiale stapelte. Cross-Channel als nächste Stufe erlaubte kanalübergreifend konsistente Angebote und Bestandsführung.

Doch erst das Omni-Channel-Konzept ermöglicht ein dem digitalen Zeitalter angemessenes Kundenerlebnis: Da die Kunden mittlerweile in allen Kanälen zu Hause sind, erwarten sie Entsprechendes auch von den Unternehmen. Sie wollen hier begonnene Aktivitäten, sei es ein Einkauf, eine Buchung oder vielleicht auch der Abschluss eines Versicherungsvertrags, beispielsweise im Online-Portal beginnen, via Call-Center fortführen und klassisch im Laden oder mit dem Außendienstmitarbeiter beenden. Natürlich muss in diesem Konzept jeder "Touchpoint" über die vollständigen Informationen zur betreffenden Transaktion verfügen – nahtlos, reibungslos und voll transparent.

Im Grund ist Omni-Channel derzeit der Stand der Dinge, wobei noch nicht so viele Unternehmen diesen Ansatz auch jenseits der Power-Point-Ebene realisiert haben; tatsächlich besteht hier noch erheblicher Nachholbedarf. Die Theorie darf trotzdem schon wieder einen Schritt weiter sein und sich fragen, in wie weit Omni-Channel selbst zukunftsfähig ist. Denn eines ist klar: Auch dieses Konzept dreht sich noch immer um die Organisation diverser Kanäle.

Die Kunden haben diese Struktur aber längst hinter sich gelassen. Sie denken längst nicht mehr in Kanälen: Stichwort Mobility; Call, Laden, Web-Platt­form – alles wird kunterbunt durcheinander genutzt; dabei durchaus auch mehrere Kanäle gleichzeitig: Der Kunde steht im Geschäft und fragt Informationen zu einem Produkt via Smartphone ab. Zukunftsorientierte Unternehmen bieten ihm dafür WLAN an, wer braucht da noch Kanäle? Vielleicht sollten die Unternehmen hier ihren Kunden folgen und das gesamte "Kanal-Denken" über Bord werfen. "Channel-less" ist der Ansatz der Zukunft. Keine Kanäle, keine Silos – freie Sicht auf den Kunden.