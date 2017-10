Versicherungsbetriebe > Szene

Daniel Domscheit-Berg spricht auf der it-sa über die digitale Revolution

Auf der it-sa 2017 spricht Daniel Domscheit-Berg über die Bedeutung von IT-Sicherheit in einer Gesellschaft, die zunehmend durch die Digitale Vernetzung geprägt wird und beleuchtet technische, datenschutzrechtliche und soziale Fragestellungen, die sich dabei ergeben. Der Titel seines Vortrags am dritten Messetag lautet: „Hinterm Tellerrand geht’s weiter: Sind wir gewappnet, wenn die digitale Revolution richtig Fahrt aufnimmt?“ Domscheit-Berg baute von 2007 bis 2010 WikiLeaks mit auf und trat als Sprecher der Plattform auf. Heute arbeitet er an Projekten rund um Privatsphäre, IT-Sicherheit und Open Access.

Special Keynote am dritten Messetag im Forum M10

Daniel Domscheit-Berg spricht die Special Keynote der it-sa 2017 am Donnerstag, den 12. Oktober um 12:15 Uhr. Sie findet in Halle 10 im Forum M10 statt, einer von vier Bühnen mit insgesamt rund 320 Vorträgen zu Trends und Lösungen in der IT-Sicherheit. Domscheit-Berg beantwortet nach seinem Vortrag Fragen aus dem Publikum. Wie alle Forenvorträge ist die Special Keynote für Messebesucher und Aussteller frei zugänglich.

