Technologie > Sicherheit

24.11.2017 von Frank Werner Sales Manager der CSP GmbH & Co. KG



Da in den Altsystemen jedoch nach wie vor kritische und sensible Geschäftsdaten enthalten sind, auf die der Zugriff langfristig sichergestellt sein muss, erfordert ein solches Konsolidierungsprojekt eine durchdachte Strategie. Die Migration des Gesamt-Datenbestands ist meist unwirtschaftlich: Die Altdaten werden oft nur für einzelne Kundenservice-Fälle benötigt und sind daher vor allem aufgrund interner und externer Compliance-Vorgaben vorzuhalten. Die dahinter liegenden Datenbanken sind häufig so groß, dass der Betrieb und die Verfügbarkeit der Informationen sehr hohen Aufwand erfordern. Die Altsysteme einfach weiterzubetreiben, ist daher meist ebenfalls keine zufriedenstellende Lösung: Neben den Lizenzkosten fallen unnötige weitere Investitionen in Wartung sowie möglicherweise auch in Hardware, Personal und Schulungsmaßnahmen an. Sind die Daten lediglich über die Applikation im Zugriff, erfüllt das Altsystem dabei noch nicht einmal die Compliance-Anforderungen bezüglich Revisionssicherheit.