26.06.2017 von Ole Barkmann, Head of Business Development Financial Solutions bei PASS



Islamic Banking in Deutschland

Ein Geschäftsmodell ohne Zins – das Islamic Banking ist in Deutschland angekommen und stellt auf vielen Ebenen Neuland dar. Es gilt, die Abbildung islamkonformer Produkte, die deutschen Bilanzierungsregeln, das regulatorische Meldewesen, den SEPA-Zahlungsverkehr und die Anti-Geldwäscheprüfung unter einen Hut zu bringen. Die KT Bank nutzt dafür das Auslandsbanken-Package von PASS.

Verzicht auf verzinslichen Geldverleih, auf Geschäfte mit Glücksspielcharakter und auf Investitionen in Unternehmen, die nicht mit den ethischen Grundsätzen des Islams vereinbar sind: Die KT Bank, eine 100-prozentige Tochter der türkischen Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., hat im Frühjahr 2015 als erste islamische Bank in der Eurozone eine Lizenz von der BaFin erhalten. Mit fast fünf Millionen potenziellen, muslimischen Kunden ist Deutschland ein attraktiver Markt. Das Fazit nach rund zwei Jahren? „Unsere Bilanzsumme liegt aktuell bei 140 Millionen Euro und wir betreuen bereits eine vierstellige Anzahl an Retail-Kunden aus 68 Nationen sowie Hunderte von ­Firmenkunden – mit deutlich steigendem Trend“, so Torsten Lüttich, Member of the Managing Board bei der KT Bank. Ohne Frage, das Islamic Banking hat in Deutschland Fuß gefasst. Bis dahin waren allerdings einige Herausforderungen zu meistern, nicht zuletzt mit Blick auf die IT und die einzuhaltenden regulatorischen Vorgaben.

Gesucht: Nahtloser Anschluss und Erfahrung

Den Antrag auf die Erteilung einer Bank­lizenz reichte die Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. erstmals im Herbst 2012 ein. Sie arbeitete dabei eng mit dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG zusammen, welches das Institut auch bei der Dienstleisterauswahl unterstützte. Ein zentraler Baustein war dabei die IT-Infrastruktur. „Um die spezifischen Prozesse des Islamic Bankings abzudecken, galt das Kernbankensystem BOA unseres türkischen Mutterhauses als gesetzt. Nun ging es darum, durch Funktionserweiterungen die Anforderungen des deutschen Finanz­marktes zu erfüllen“, blickt Lüttich zurück.

Den Fokus legte man damals auf den Zahlungsverkehr, das Meldewesen und die ­Bilanzierung. Neben den reinen Funktionalitäten kristallisierten sich im Auswahl­prozess vor allem zwei Kernanforderungen heraus: Zum einen sollte die Lösung nahtlos an das Microsoft-basierte, bestands­führende ­System BOA anschließen und zum anderen sollte der Softwarepartner über umfangreiche Erfahrungen in der ­Zusammenarbeit mit Auslandsbanken am ­Standort Deutschland verfügen. Die PASS ­Consulting Group konnte mit ihrer offenen und modularen ­SolutionWorld Banking – einem vollumfänglichen Kernbanken­system – beide ­Anforderungen erfüllen und erhielt Anfang 2014 den Zuschlag.

Kommunikation über moderne Webservices

Die Umsetzungsphase bis zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs im Juli 2015 war von einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen den Projektteams in Frankfurt, Istanbul, Hamburg und dem Rhein-/Main-Gebiet geprägt. Mit fachlicher Unterstützung von PASS und KPMG wurde das System BOA in der Türkei für den deutschen Markt modifiziert und für eine Realtime-Verarbeitung vorbereitet. Die Kommunikation zwischen BOA und dem Auslandsbanken-Package von PASS erfolgt über Webservices. Über diese Kopplung ist die Einhaltung der regulatorischen Vorgaben in Zahlungsverkehr, Meldewesen, Bilanzierung und Geld­wäscheprävention gewährleistet. Dank der modernen Architektur beider Lösungen ­gestaltete sich die Integration vergleichsweise einfach – der Knackpunkt lag darin, ein gemeinsames Verständnis für die jeweiligen nationalen, bankfachlichen Besonderheiten zu schaffen und daraus ein trag­­fä­higes Konzept für den deutschen Markt zu entwickeln.

