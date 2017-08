Versicherungsbetriebe > Strategie

Gegründet wurde Coya von Andrew Shaw, ehemaliger CIO von Kreditech, Dr. Peter Hagen, ehemaliger CEO der Vienna Insurance Group (VIG), und Sebastian Villarroel, ehemaliger Datenexperte bei Kreditech, Allianz und Zenmate. Das Team umfasst mehr als 30 Mitarbeiter mit Versicherungs-, Technologie- und Data Science-Expertise, die bei global führenden Unternehmen wie AXA, Citi, HUK- Coburg, Oliver Wyman, Rocket Internet, Wimdu und Zurich aufgebaut haben.

„Vom ersten Tag an haben wir uns darauf fokussiert, die besten Leute einzustellen, die genauso ambitioniert sind wie unsere Gründer und auch denselben Drang verspüren, die Versicherungsindustrie zu revolutionieren. Mit unserem einzigartigen Mix aus Versicherungs-, Technologie- und Data Science- Expertise haben wir das Geschäftsmodell Versicherung von Grund auf neu durchdacht und definiert. Bei allem, was wir tun, steht der Kunde an erster Stelle, und wir entwickeln eigene hochmoderne Technologie” – Andrew Shaw, Gründer und CEO von Coya.

„Wir haben den Versicherungsmarkt über viele Jahre genau beobachtet. Mit einem globalen Zielmarkt von über einer Billion US-Dollar an Prämienvolumen stellt die Versicherungsindustrie in den nächsten Jahrzehnten eine der spannendsten Industrien dar, die durch neue Technologien revolutioniert werden. Coyas außergewöhnliches Team und ihre anspruchsvolle technologische Vision haben uns überzeugt, frühzeitig in Coya zu investieren und Coya dabei zu unterstützen, ein führendes Versicherungsunternehmen zu werden", erklärte Christian Miele, Principal bei e.ventures sein Investment.

„Vom Onboarding bis hin zur Schadenbearbeitung hat es die traditionelle Versicherungsindustrie bislang verpasst, Technologien des 21. Jahrhunderts in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren, entweder weil sie es nicht will oder weil sie es nicht kann – oder höchstwahrscheinlich beides. Coya wird die digitalen Basistechnologien, die Kunden mittlerweile in ihrem Alltag voraussetzen, in jedem Schritt der Customer Journey einbringen – ein einfaches, Mobile- und Web-first Erlebnis, das durch maschinelles Lernen unterstützt wird. Kurzum: Coya wird die Versicherungsbranche in Europa revolutionieren”, zeigt sich James Fitzgerald, Partner bei Valar Ventures angriffslustig.

„Die Unterstützung solch großartiger Investoren zeigt ihr Vertrauen in Coyas Vision und Coyas einzigartiges Team. Valars Erfahrungen mit PayPal, Transferwise und N26 sind vorbildliche Beispiele für die technologiegetriebene Disruption überholter Finanzdienstleistungs-Geschäftsmodelle. Die Finanzierung hilft uns dabei, unser Team weiter zu vergrößern und innovative Produkte für unsere Kunden zu entwickeln”, so freut sich Dr. Peter Hagen, Gründer von Coya über die abgeschlossene Investment-Runde.