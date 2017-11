Geldinstitute > Strategie

28.11.2017

Instant Payments – Die Revolution im Zahlungsverkehr?

Sie bietet Verbrauchern, Händlern und Unternehmen große Vorteile: Genehmigte Transaktionen werden sofort, rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr verarbeitet. Verbraucher können beispielsweise eine Restaurantrechnung bargeldlos bezahlen und ihr Handyguthaben am Abend, am Wochenende oder an Feiertagen sofort aufladen. Unternehmen können Rechnungen sofort begleichen und ihren Cash-Flow optimieren. Eingehende Zahlungen werden umgehend auf ihren Konten gutgeschrieben. Hier vereinen sich die Vorteile des Bargeldes – sofort und unwiderruflich – mit dem Nutzen von elektronischen Zahlungen – Sicherheit und Bequemlichkeit. Daher sollten Banken, Händler und Verbraucher damit rechnen, dass in naher Zukunft globale Zahlungen in Echtzeit unabhängig von Währung und Distanz möglich sind. Der ISO-Standard 20022, der derzeit für Sepa-Zahlungen innerhalb Europas gilt, könnte bis dahin zum weltweiten Standard für Instant Payments werden.

Der Wettbewerbsdruck innerhalb der Finanzbranche wird im kommenden Jahr die Umsetzung von Instant Payments erheblich vorantreiben. Banken müssen also bereits heute überlegen, wie sie diesen strukturellen Veränderungen nachhaltig begegnen. Dazu sind neue Geschäftsmodelle notwendig. Denn künftig sind mit dem Bezahlen und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs allein keine Marktanteile mehr zu gewinnen. Der Nutzer, egal ob Privatkunde oder Unternehmen, wird nicht mehr bereit sein, Gebühren für die reine Abwicklung von Instant Payments zu zahlen. Die Chance für Banken liegt daher in der Entwicklung neuer Produkte und Services. Beispielsweise solche bei denen der Zahlungsvorgang in eine Wertschöpfungskette integriert ist, deren Ursprung nicht das Bezahlen, sondern das Kaufen einer bestimmten Ware ist. In diesem Zusammenhang liegt auch in der Bereitstellung entsprechender Apps eine neue Chance für Banken. Ebenso versuchen Fintech-Unternehmen in diesem Bereich neue Anwendungen zu realisieren. Wenn Banken und Fintech-Unternehmen gemeinsam neue Lösungen entwickeln, kann jeder vom Know-How des anderen profitieren.