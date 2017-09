Geldinstitute > Strategie

Risikobasierter Investmentansatz

Neben Deutschland könnte die ING-Gruppe die Online-Vermögensverwaltung von Scalable Capital noch in weiteren europäischen Märkten einführen: „Online-Vermögensverwaltung ist ein Thema, mit dem sich die gesamte ING-Gruppe beschäftigt. Deutschland ist mit über acht Millionen Kunden und einem der Bank anvertrauten Spar- und Wertpapiervermögen von rund 150 Milliarden Euro einer der wichtigsten Märkte mit zusätzlichem Wachstumspotenzial für die ING-Gruppe. Deshalb starten wir hier. Wenn unsere Kunden das neue Angebot schätzen, werden wir auf jeden Fall die Einführung auch in anderen europäischen Märkten erwägen, in denen die ING für Privatkunden aktiv ist“, so Martin Krebs, Head of Global Retail Investment Product Solutions, ING Group.