Geldinstitute > Strategie

Im Banking braucht es ein Umdenken

Ein neues digitales Frontend muss nicht allein durch Funktionalität und Mobilität überzeugen, sondern auch einfach und komfortabel zu bedienen sein. Es hilft allerdings wenig, in einen blinden Digitalisierungseifer zu verfallen und vermeintlichen Trends hinterherzulaufen. Mehr denn je gilt: Wer im Wettbewerb bestehen will, muss vor allem die Anforderungen seiner Kunden verstehen und erfüllen. Das Bankerlebnis der Zukunft verbindet digitale und persönliche Begegnungen auf der „letzten Meile“ zwischen Kunden und Beratern. Die Heraus­forderung für Banken liegt darin, von der Eröffnung eines Kontos über die Hypothek bis hin zum Trading möglichst viel zu automatisieren, am besten ohne Medienbruch und mit konsistenten Daten. Man schätzt, dass in spätestens zehn Jahren zwei Drittel der arbeitenden Bevölkerung zu den Digital Natives zählen. Dabei dürfte den Banken angesichts der Vielzahl an neuen Tech­­nologien geradezu schwindlig werden. Täg­­lich vermelden Finanzinstitute, FinTech-­Startups und immer mehr auch Techno­logie-Giganten aus dem Silicon Valley – von Facebook bis Google – Banking-­Innovationen. Im Idealfall mit dem Ziel, die letzte Meile komfortabler, günstiger, schneller und kundenzentrierter zu machen.

Differenzierung stärken, alles andere auslagern

Auch wenn den Banken neue Wettbewerber erwachsen, bedeutet dies nicht, dass sie in diesem Wettbewerb auf sich allein gestellt wären. Vielmehr wird die Frage wichtig, inwieweit ihre Digitalstrategie in ihre generelle Unternehmensstrategie eingebettet ist und wo ihre Kernkompetenz liegt. Das heißt: Wo entsteht der Mehrwert für ihre Kunden? Eine kürzlich von Mimacom durchgeführte Studie „Digital Banking ­Features“ macht allerdings deutlich, dass noch lange nicht jede Bank diesen Zusammenhang erkannt hat. Die meisten Finanzinstitute neigen dazu, jeden einzelnen Schritt entlang ihrer Wertschöpfungskette selbst durchzuführen. Der Vergleich mit ­anderen Branchen zeigt, dass dieses unbedingte Autarkie-Streben nicht zukunfts­fähig ist. Automobilhersteller etwa lagern schon seit Jahrzehnten den größten Teil ­ihrer Wertschöpfung aus, weil es für sie viel klüger ist, sich auf ihre Differenzierungsmerkmale zu fokussieren. In der Finanz­industrie gilt dasselbe: Alles, was nicht zur Kernkompetenz einer Bank gehört, lässt sich auslagern.

Vorteile der Industrialisierung

Daraus ergeben sich wichtige Vorteile: Spezialisierte Partner, die verstehen, wie eine Bank funktioniert, können diese Aufgaben aufgrund von Skaleneffekten günstiger erbringen, Kosten variabilisieren, und sie ermöglichen es der Bank, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren – zum Beispiel auf die Kundenberatung. Immerhin, das Bewusstsein bei den Banken ist da. In einer Studie der Beratungsgesellschaft Deloitte erachteten 88 Prozent der Befragten Industrialisierung als geeigneten Weg, um Kosten zu senken und die Skalierbarkeit zu erhöhen.

Ökosysteme nutzen

Angesichts der enormen Innovationsgeschwindigkeit in der Finanzindustrie ist es für Banken unmöglich, den Überblick zu behalten. Um up-to-date zu bleiben, empfiehlt sich in einer neuen Finanzmarkt-­Architektur das Andocken an ein Öko­system. Einst geschlossene Finanzsysteme öffnen sich in dieser neuen digitalen Welt für Partnerschaften, um agiler zu werden und Innovation mehr Raum zu geben. Dies ist ebenso im Sinne der Marktteilnehmer wie der Konsumenten. Neben dem Zugang zu neuen Technologien und neuen Finanzprodukten ist auch die sichere In­tegration in bestehende Banking-Systeme ein wichtiger Vorteil.

Keine Digitalisierung ohne Strategie

Eine zentrale Erkenntnis aus dem Avaloq- und Mimcaom-Whitepaper zu den Erfolgsgeheimnissen im Digital Banking ist, dass viele Banken in ihrem blinden Digitalisierungseifer tendenziell über das Ziel hinausschießen. Sie rollen neue Funktionen für die letzte Meile aus, die etliche Kunden schlicht überfordern und keinen wirklichen Nutzen stiften. Statt einer soliden Digitalisierungsstrategie hat dann der bloße Neuigkeitswert eines Gadgets zu dessen Einführung bewogen. So bietet eine Bank ihren Kunden aber keinen Mehrwert. Robo-Advisors beispielsweise werden von Bankkunden zwar gerne zur Vorbereitung auf ein persönliches Gespräch mit dem Finanzberater genutzt – aber etliche von ihnen scheuen davor zurück, sich allein auf den Robo-Advisor zu verlassen. Für den Erfolg eines Projekts, das Aspekte der letzten Meile digitalisieren möchte, ist es darum unerlässlich, dass es sinnvoll in das Kerngeschäft und die Kernsysteme der Bank integriert ist. Im Zentrum sollten immer der Bedarf und die Ansprüche des Kunden stehen, nicht die bloße technologische Machbarkeit.

Mehr Convenience und Intui­tion für mehr Kundenbindung

Impulse können sich die Finanzinstitute auch aus der Konsumgüterindustrie holen. Konsumenten schätzen Komfort, Schnelligkeit und ein intuitives Eingehen auf ihre Bedürfnisse. Es liegt darum nahe, dass Banken ihre Kunden in die Wertschöpfung einbinden. Self-Services an der Kundenschnittstelle nehmen an Beliebtheit ständig zu. Solche Tools sind allerdings nur erfolgreich, wenn der Nutzer nicht an erster ­Stelle das Gefühl hat, er würde der Bank Arbeit abnehmen, sondern wenn für ihn selbst ein echter Mehrwert entsteht – durch Convenience, Aussagekraft, Transparenz und Einfachheit.

Der Weg in die Zukunft