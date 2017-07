Business > Banken

Die jüngst dem PoC beigetretenen Banken umfassen die ABN AMRO Bank, ABSA Bank, BBVA, China Construction Bank, China Minsheng Banking, Commerzbank, Deutsche Bank, Erste Group Bank, FirstRand Bank, Intesa Sanpaolo, JPMorgan Chase Bank, Lloyds Bank, Mashreq bank, Nedbank, RaboBank, Santander, Société Générale, Standard Bank of South Africa, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit und Westpac Banking Corporation.

Diese Banken werden die dem PoC zugrunde liegende Blockchain-Anwendung testen und validieren, die derzeit von SWIFT sowie einer Gruppe von sechs Gründungsbanken im Rahmen des zum Jahresbeginn aufgelegten PoC entwickelt wird. Die 22 Finanzinstitute arbeiten unabhängig von den Gründerbanken und fungieren als Prüfgruppe für die weitere Evaluierung der Anwendung. Sie sollen einschätzen, was die Technologie erreichen und was sie leisten kann.

„Zusammenarbeit ist der Eckpfeiler der Innovation”, sagte Wim Raymaekers, Head of Banking Markets and SWIFT GPI bei SWIFT. „Die neu hinzugekommenen Banken ermöglichen uns, den Umfang der multilateralen Prüfungsverfahren für die Blockchain-Anwendung erheblich auszubauen und somit den Ergebnissen ein bedeutend höheres Gewicht beizumessen. Wir freuen uns über die Erweiterung des Bankenkreises und sind gespannt auf die Erkenntnisse, die sie beisteuern werden.”

Die PoC-Studie wurde im Januar 2017 aufgelegt und hat zum Ziel, die Banken bei der Bewältigung der beträchtlichen Herausforderungen zur Überwachung und Abwicklung ihrer internationalen Nostro-Konten zu unterstützen, die für die Erleichterung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs besonders wichtig sind. Derzeit können die Banken ihre Kontostände aufgrund fehlender Intraday-Berichterstattung nicht in Echtzeit kontrollieren. Die Machbarkeitsstudie hat den klaren Bedarf der Banken erkannt, Liquiditätsdaten in Echtzeit zu erhalten, um ihre Mittel im Verlauf des Geschäftstages zu verwalten. In seinem Kern baut der PoC auf dem Regelwerk auf, das von SWIFT als Bestandteil des vor kurzem veröffentlichten Intraday-Liquiditätsstandards definiert wurde.

„Die potenziellen Geschäftsvorteile, die sich aus dem PoC ergeben, sind klar erkennbar“, ergänzte Damien Vanderveken, Head of R&D, SWIFTLab and UX bei SWIFT. „Wenn Banken die Liquidität ihrer Nostro-Konten in Echtzeit verwalten, können sie exakt bestimmen, wie viel Geld auf jedem einzelnen Konto zu jedem Zeitpunkt benötigt wird. Und das ermöglicht ihnen letztlich, erhebliche Mittel für andere Investments freizusetzen.”

Ingrid Weißkopf, Head of FI Products and Advisory bei der Commerzbank in Frankfurt, sagte: „Der Ansatz, die Nostro-Konten auf DLT-Basis abzustimmen, hat das Potenzial zum Wandel in der Finanzpraxis und im Austausch. Die Commerzbank freut sich, an diesem Machbarkeitsnachweis zum Aufbau von Standards und zur Bereicherung des Portfolios von SWIFT GPI teilzunehmen. SWIFT hat in der Vergangenheit häufig bewiesen, an der richtigen Stelle für Modernisierungsideen zu stehen. Diese Rolle von SWIFT wird durch die GPI-Initiative untermauert.”

Bei der Entwicklung des PoC setzt SWIFT die kürzlich freigegebene Hyperledger1 Fabric v1.0- Technologie in Verbindung mit Kernfunktionen von SWIFT wirkungsvoll ein, um sicherzustellen, dass sämtliche Informationen mit Bezug zu Nostro/Vostro-Konten vertraulich bleiben und nur vom Kontoinhaber sowie seinem Korrespondenzbank-Partner eingesehen werden können. Die PoC-Anwendung kann nur von einer dem entsprechenden Nutzerkreis zugeordneten, geschlossenen Anwendergruppe mit spezifischen Nutzerprofilen und strengen Datenkontrollen genutzt werden. Nutzerrechte und Datenzugang werden ebenso streng reglementiert.

In der Folge wird die Blockchain-Anwendung des PoC im Lauf der Sommermonate weiteren Tests unterzogen. Die Ergebnisse sollen im September veröffentlicht und im Oktober auf der Sibos in Toronto vorgestellt werden.

Der PoC wird als Bestandteil von SWIFT GPI durchgeführt – einem neuen Service, der die Branche des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs durch Kombination der Echtzeit-Nachverfolgung von Überweisungen mit der Schnelligkeit und Sicherheit des taggleichen Settlements von internationalen Zahlungen von Grund auf verändert. Seit seiner Verfügbarkeit im Januar 2017 haben 20 globale Transaktionsbanken damit begonnen, den SWIFT GPI Service aktiv zu nutzen oder zu implementieren, weitere 50 Banken bereiten die Implementierung vor.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte swift.com/gpi.

[1]) SWIFT ist Gründungs- und Board-Mitglied des Hyperledger-Projekts