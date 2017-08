Geldinstitute > Best Practice

Hitze im Büro: So machen Sie sich als Chef beliebt

Bei über 30 Grad im Office schleicht sich kein Strand-Feeling ein, sondern eine erhöhte Fehlerrate in den E-Mails.

Laut Arbeitsschutzgesetz muss eine Raumtemperatur von über 30 Grad durch effektive Maßnahmen gesenkt werden. Lüftungseinrichtungen, eine Lockerung der Bekleidungsregeln und das Bereitstellen von kühlenden Getränken sind dabei einige der Optionen. Was können Sie konkret tuen um ihre Mitarbeiter leistungsfähig und bei Laune zu halten.

1. Morgenstund hat Luft im Mund

Denn morgens ist es in der Regel noch einigermaßen kühl. Tagsüber heißt es dann Jalousien runter, damit die Hitze draußen bleibt. Um einen optimalen Luftaustausch zu erreichen, sollten Sie gegenüber liegende Räume gleichzeitig belüften. Dabei können die Fenster gerne bis zu 25 Minuten offenstehen. Für Büroarbeit, also Tätigkeiten im Sitzen, gelten Temperaturen um die 20 Grad Celsius als guter Erfahrungswert. Bei 28 Grad Celsius sinkt die Leistungsfähigkeit um nahezu ein Drittel – bei 33 Grad Celsius sogar um 50 Prozent. Wird die 35-Grad-Marke geknackt, ist ein Raum laut Arbeitsschutzgesetz nicht mehr als Arbeitsraum zu gebrauchen.

2. Mitarbeiter kühl halten

Ihren Mitarbeitern tuen Sie einen Gefallen, wenn Sie Ihnen zur Kühlung und als kleine Motivation das Gefrierfach mit (Wasser-)Eis füllen oder sommerliche Früchte wie Wassermelonen, Erdbeeren oder Trauben bereitstellen. Das hebt die Moral, kühlt ab und bietet den Mitarbeitern teilweise eine zusätzliche Flüssigkeitsquelle.

3. Kleiderordnung – nein Danke

Kleiderordnung ist schön und gut und trägt seinen Teil zum professionellen Auftreten nach außen und innen bei – doch im Jackett oder Hosenanzug bei 30 Grad vor dem Rechner zu sitzen ist alles andere als angenehm und kann auch zur geruchlichen Belästigung des Sitznachbarn führen. Warum also nicht die Kleiderordnung etwas lockerer handhaben, vor allem an Tagen, an denen kein Kundenkontakt vorgesehen ist? Dennoch sollten Sie kommunizieren, was geht und was nicht – damit keiner Ihrer Mitarbeiter in Sportshorts oder gar als kurze Hose getarnte Badeshorts auftaucht.

4. Ventilatoren kaufen

Seien Sie gnädig und kaufen Sie Ihren Mitarbeitern einige Ventilatoren, am besten mit Standfuß und Drehfunktion sowieso verschiedenen Geschwindigkeiten. Und bitte knausern sie hier nicht: Ein Ventilator, der sich nicht horizontal im Halbkreis dreht, sorgt schnell für Zug, in der Folge für Frust und im schlechtesten Fall für krankheitsbedingte Ausfälle.

5. Arbeitsort und –zeit flexibel gestalten

Wenn das alles nichts hilft, können Sie auch Arbeitsort und –zeit verlegen: Sie lassen dann die Mitarbeiter eine Stunde früher anfangen, wenn es noch kühler ist, und schicken sie die letzten zwei oder drei Stunden des Arbeitstages in die Home Office. Dort kann Ihr Mitarbeiter dann in kurzen Hosen mit den Füssen in einer Schüssel kaltem Wasser und bei einem eisgekühlten Soft-Drink (!) seine Temperatur runterregeln, während er voller Eifer E-Mails beantwortet.