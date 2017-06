Geldinstitute > Banktechnik

Geschäftsstellen der Sparkasse Gelsenkirchen neu ausgestattet

Insgesamt wurden von den Monteuren der Concept Gruppe 56 Geldautomaten demontiert, 61 Geldautomaten montiert und 11 SB-Terminals ausgetauscht. Bei den neuen Geräten handelte es sich um 46 Auszahler und 11 SB-Terminals der Firma Wincor Nixdorf sowie 15 Recycler der Firma Keba. In den Geschäfts- und SB-Stellen der Sparkasse Gelsenkirchen wurden neue Zargen vor einer roten Vorsatzschale verbaut, dadurch erreichte man ein einheitliches Erscheinungsbild.

Um zusätzliche Geldautomaten einzusetzen, waren in einigen Geschäftsstellen umfangreiche Umbaumaßnahmen erforderlich. Der größte Umbau erfolgte in der Geschäftsstelle Feldmark. Hier befand sich zunächst ein einzelner Geldautomat in einer Nische (siehe Foto). Der alte Automat wurde demontiert und die bisherige Wandöffnung zugemauert. Links und rechts davon wurden Durchbrüche für die neuen Automaten geschaffen. Die neue SB-Wand verdeckt die Durchbrüche und ist zugleich ein attraktiver Blickfang, der die Aufmerksamkeit der Kunden auf die Geldautomaten lenkt.

Ende Juni wurde der letzte Automat ausgetauscht und das Projekt damit erfolgreich und termingerecht abgeschlossen. Das Feedback seitens der Sparkasse war durchgehend positiv: Sowohl die Leistungen der Concept Mitarbeiter vor Ort als auch die reibungslose und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten – der Sparkasse Gelsenkirchen, der Concept Gruppe und den Automatenherstellern Wincor Nixdorf und Keba – wurden besonders hervorgehoben.

