FinTech

01.06.2017

Das Test-Portal robo-advisor.de gibt dazu einen Überblick zu Anbietern und erklärt, was die Finanz-Algorithmen können und worauf zu achten ist. Fangen wir zuerst mit der Funktionsweise an: Zu Beginn fragen Robo-Advisor zunächst die Risiko-Neigung und die geplante Anlagedauer ab, die der Anleger eingehen möchte. Darauf aufbauend erstellt der Anbieter ein Portfolio mit verschiedenen ETFs, die dann eingekauft werden. Die prozentuale Verteilung auf die ETFs hängt von der Risiko-Neigung ab - je mehr Risiko, desto höher ist der Aktien- und desto geringer ist der Anleihenanteil. ETF steht für Exchange Traded Funds und bezeichnet Fonds, die einen Börsenindex wie zum Beispiel den DAX oder den Dow Jones oder vergleichsweise Indizes exakt nachbilden. Bisher haben die Auswahl der Aktien Fondsmanager übernommen, weil man der Meinung war, durch gezielte Auswahl vielversprechender Aktien besonders hohe Renditen einfahren zu können. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben aber gezeigt, dass die höheren Renditen die deutlich höheren laufenden Kosten der Fonds nicht kompensieren können. Hinzu kamen bis zu 5% Ausgabeaufschläge - sozusagen die Provision der Bankberater. Niklas Vogt von robo- advisor.de meint dazu: “Diese Gebühren sind nicht mehr zeitgemäß. Im Internet gibt es alle Informationen gratis. Sie müssen nicht mehr zur Bankfiliale fahren”.

Ganz ohne Kosten geht es beim Robo-Advisor auch nicht

Unterschieden wird dabei zwischen zwei Arten: aktive und passive Robo-Advisor. Während passive Anbieter das Portfolio nur einmal pro Jahr zum Stichtag umschichten und sich dem Markt bzw. den ursprünglichen Risiko-Anforderungen des Anlegers wieder neu anpassen, arbeiten aktive Robo-Advisor beinahe täglich und reagieren auf aktuelle Marktentwicklungen. Die Gebühren beim Robo-Advisor sind bisher noch relativ hoch (Grafik einbinden), obwohl der Mittelsmann Bankberater wegfällt. Woran liegt das? Niklas Vogt sieht das Gebührenproblem in der noch geringen Sichtbarkeit der Anbieter begründet: “Um die normalen ETF-Gebühren - pro Jahr meist zwischen 0,07 % für besonders gängige Indizes wie Dax oder S&P 500 und 0,5 % für exotischere Anlagen - kommen auch Robo-Advisor nicht herum. Um selbst etwas zu verdienen und das kostspielige Online-Marketing wieder einzufahren (Klickpreis bei Google-Werbung für das Stichwort “robo-advisor”: 3,57 € pro Klick), muss der Robo-Advisor noch eine eigene Gebühr aufschlagen”.

Erst wenn die Marketing-Kosten fallen, dürften auch die Gebühren für die Robo-Advisor fallen. Denn wer seine ETFs selber zusammenstellt und Spaß daran hat, sich damit zu beschäftigen, der spart bis zu 0,6% an Gebühren. Bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro auf dreizehn Jahre gerechnet, macht das einen Unterschied von bis zu 1.517 Euro (Grafik einbeziehen). “Für mich macht ein Robo-Advisor nur dann Sinn, wenn er aktiv umschichtet: das kann ein kleiner Privatanleger nämlich nicht leisten”, so Niklas Vogt. Solche Algorithmen sind wesentlich komplexer und werden z.B. von Scalable Capital oder Whitebox angeboten. Bei Scalable Capital liegen diese Kosten bei 0,75%. Davon kann der Anleger im Sinn ungefähr 0,1 bis 0,15 % wieder abziehen, weil sie auf die Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren bezogen sind. Übrig bleiben also etwa 0,6 %, die der Robo-Advisor in Rechnung stellt,6%. Der Anleger erhält dafür jedoch ein ständiges Management seines Portfolios und damit hoffentlich die beste automatisierte Beratung.

Welche Chancen haben Robo- Advisor gegen Bankberater in der Risikoabschätzung?

Ob sich die aktiven Robo-Advisor gegenüber einem Bankberater wirklich lohnen, muss erst die Zeit zeigen, dafür ist der Markt noch zu jung. Doch der Trend scheint immer mehr Fahrt aufzunehmen und sich als positiv zu bestätigen: “Selbst den besten Fondsmanagern gelang es in der Vergangenheit nicht, ihre Mehrkosten langfristig durch ein Mehr an Rendite wieder einzufahren. Deswegen sind ETFs zurzeit so beliebt”, erläutert Niklas Vogt. Laut einer Studie von den Analysten von Morningstar wurden zwischen 2013 und 2016 über 1,23 Billionen Euro in ETFs investiert und zugleich 237 Milliarden Euro weniger in aktiv von Managern gehandelte Fonds investiert. Wer sich um überhaupt nichts kümmern möchte, ist laut robo-adviser.de bei einem aktiven Robo-Advisor also genauso gut aufgehoben wie bei einem Fonds-Manager.

Natürlich gibt es auch bei einem Robo-Advisor wie bei einem Bankberater ein reales Risiko, dass Geld verloren geht. Um diese Risiken abbilden zu können, bieten Scalable Capital oder Whitebox dem Anleger ein verschiedenes Risikomaß an. Die beiden folgend im Überblick

Scalable Capital nutzt dabei das sogenannte Standardrisikomaß, was auch Value at Risk (VaR) gennant und in Prozent angegeben wird. 5% VaR bedeuten dann zum Beispiel, dass das Portfolio nicht mehr als 5% seines ursprünglichen Wertes verlieren sollte. Diesbezüglich wird noch die Wahrscheinlichkeit angegeben, inwieweit der Wertverlust wirklich eintreten könnte. Dies wird als Konfidenzniveau bezeichnet. Bei einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit bedeutet das, dass im Schnitt nur alle 20 Jahre dieser Verlust überschritten wird.

Der Wettbewerber Whitebox hat nicht die Ausfallwahrscheinlichkeit im Fokus, sondern benennt mit dem Conditional Value at Risk (CVaR) ein mögliches Ausfallvolumen, vermeidet es aber, eine Wahrscheinlichkeit anzugeben.

Beide Risikomaß-Methoden haben sicherlich ihre Vor- und Nachteile in der Anwendung und geben dem Anleger eher einen Richtwert, an dem er sich orientieren kann. Welche Methode besser ist, kann von niemanden abschließend gesagt werden, denn beide nehmen die Vergangenheit als Hypothese, um auf die Zukunft zu wetten. Ob diese eintritt, wissen wir immer erst hinterher.

Fazit: Welcher Robo-Advisor für welchen Anlage-Typen?

Laut robo-advisor.de sind clevere Anlage-Algorithmen zum jetzigen Zeitpunkt für zwei Typen zu empfehlen. Typ A legt sein Geld an und möchte sich dann nicht mehr damit beschäftigen; der Algorithmus übernimmt die Arbeit. Dafür empfiehlt Niklas Vogt den aktiven Robo-Advisor von Scalable Capital. Wer sich jedoch die Zeit nehmen möchte, sich mit ETFs zu beschäftigen und sich auch mit dem Markt etwas auskennt, ist eher Typ B und dem wird zum jetzigen Zeitpunkt kein Robo-Advisor empfohlen. Für Typ B kommen sogenannte ETF-Sparpläne in Frage, wie z.B. die von flatex oder der Consorsbank. Er spart Gebühren, die sich sofort positiv auf seine Rendite auswirken. Hier ist der Mensch dann eben doch (noch) überlegen.

Weitere