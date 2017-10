Business > Karriere

Gehälter im IT-Bereich steigen 2018 überdurchschnittlich

Dabei hängt der Zuwachs stark von der Spezialisierung ab. Netzwerk- und Security-Administratoren führen die Gesamtliste mit einer erwarteten Gehaltssteigerung von 6,5 % in Deutschland an. Unternehmen verbessern die Sicherheit ihrer Daten und Systeme, müssen Datenschutzvorschriften nachkommen und investieren in ihre Infrastruktur. Deshalb sind Spezialisten mit entsprechendem Know-how händeringend gesucht und können besonders hohe Gehaltsteigerungen erwarten. Entsprechend folgen Netzwerkingenieure und Netzwerk-Administratoren auf den Plätzen zwei und drei.



„Tatsächlich können IT-Experten ein spürbares Gehaltsplus für nächstes Jahr erwarten. Für viele andere Fachkräfte werden die Gehaltserhöhungen allerdings durch die Inflationsrate nahezu aufgezehrt. Um die besten Bewerber für sich zu gewinnen und der Fluktuation vorzubeugen, sollten Unternehmen ihre Gehaltspakete regelmäßig prüfen“, stellt Sven Hennige, Senior Managing Director bei Robert Half fest. „Neben dem Gehalt berücksichtigen Arbeitnehmer immer mehr Aspekte wie flexible Arbeitszeiten, Home-Office oder Gesundheitsprogramme bei ihrer Entscheidung – entsprechende Benefits können einen geringen Gehaltszuwachs rechtfertigen.“

Der Höhenflug der IT-Experten macht sich aber auch in anderen Bereichen bemerkbar. In der Finanz-Branche können IT-Controller auf ein Gehaltsplus von etwa 4 % hoffen. Eine ähnlich satte Gehaltserhöhung ist sonst nur noch für Hauptbuchhalter zu erwarten.



München bietet 2018 höchsten Lohnanstieg

Im Städtevergleich liegt München über die analysierten Branchen (Finance-, IT- sowie Assistenz- und käufmännischer Bereich) hinweg mit einem Gehaltszuwachs von durchschnittlich 4,9% klar auf Platz eins. Software-Entwickler in München können sogar mit einem Gehaltszuwachs von über 10% rechnen. Mit großem Abstand dahinter kommt Frankfurt am Main (2,5%). Die niedrigsten Zuwächse unter den erhobenen Städten gibt es in Stuttgart (0,7%) und Essen (0,5%). Ein wichtiger Grund für diese Unterschiede sind die verschiedenen Branchenschwerpunkte der Städte: Ein höherer Anteil an IT-Stellen sorgt – gepaart mit einem entsprechenden Mangel an IT-Fackräften – für einen größeren Gehaltszuwachs.