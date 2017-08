Versicherungsbetriebe > Best Practice

1200 Mitarbeiter der Concordia Versicherungen werden künftig ihre Kunden dank 360°-Kundensicht ganzheitlich beraten. Hierfür löst Concordia das bestehende Agentursystem der Ausschließlichkeitsor­ganisation ab und führt BSI CRM Indigo ein: „Auf der Suche nach einer in der Versicherungsbranche etablierten CRM-Lösung stießen wir auf BSI CRM. Die CRM-Standardlösung für Versicherungen deckt bereits ­einen Großteil unserer Anforderungen ab. Zudem erlaubt sie die Integration bestehender Concordia Anwendungen und die360°­Kundensicht für unsere Agenturen“, erklärt ­Gunnar Minkwitz, Leiter des Geschäftsbereichs IT bei den Concordia Versicherungen.

Concordia will mit der Einführung von BSI CRM die Qualität in der persönlichen Beratung weiter optimieren. Die zentrale Administration, aktuelle Daten, die Integration in Office- und Social-Media-Funktionen sowie die übersichtliche 360°-Kundensicht werden künftig einen Beitrag dazu leisten. Zudem erlaubt BSI CRM durchgängige Selektionsmöglichkeiten. „Die Standard-Software kommt mit wenigen Eigenentwicklungen aus. Erprobte Konzepte wie das Datenmodell und die Berechtigungslogik erlauben uns eine rasche Einführung. Wir gehen ­davon aus, dass sich nach Einführung der Betriebsaufwand für das Agentursystem deutlich reduzieren wird“, so Gunnar ­Minkwitz. „Unser Versicherungs-Produkt BSI Insurance hat inzwischen eine solche Reife erlangt, dass wir die Anforderungen der Versicherungsgruppe sehr gut abdecken können. Concordia wird nach nur 15 Mo­naten mit einem voll funktionsfähigen ­Release auf Basis der Open-Source-Datenbank ­PostgreSQL durchstarten“, sagt Oliver Hechler, Geschäftsführer BSI Deutschland und Leiter der Branchen-Community Ver­sicherungen. Neben den rechtlich selbständigen Agenturen sowie von Concordia ausgezeichneten Maklern können auch ausgewählte Mitarbeiter nach einer intelligenten Berechtigungslogik auf die CRM-Lösung zugreifen. „Wir freuen uns darauf, Concordia ein zuverlässiger Partner auf dem Weg in die Digitalisierung zu sein“, so Oliver Hechler.