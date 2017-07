Business > Karriere

Bequemlichkeit spielt selbstverständlich ebenfalls eine Rolle. So würden sich 17 Prozent der deutschen Berufstätigen und Arbeitssuchenden gerne in ein selbstfahrendes Auto setzen.

Interesse an Aus- und Weiterbildung wächst Statt sich mit körperlich schweren oder banalen Tätigkeiten zu quälen, würden sich deutsche Berufstätige und Arbeitssuchende lieber fortbilden, ein eigenes Unternehmen gründen oder an einem Sprachkurs teilnehmen. Mehr als jeder Zweite wäre bereit, dafür sogar einen Kredit aufzunehmen. Die Tendenz zur Darlehensaufnahme für eine Ausbildung oder Umschulung stieg im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozentpunkte deutlich an. Die Bereitschaft, ein Darlehen in Sprachkurse zu investieren, erhöhte sich ebenfalls leicht um zwei Prozentpunkte. Auch das Interesse, solche Finanzspritzen für das Arbeiten im Ausland oder in zumindest in einer anderen Stadt zu nutzen, hält weiterhin an.

"Lebenslanges Lernen und örtliche Flexibilität sind unter deutschen Arbeitsnehmern und Arbeitssuchenden weiterhin gefragt", sagt Jan W. Wagner, Vorstandsvorsitzender der CreditPlus Bank. "Die Bereitschaft, sich persönlich und fachlich verändern und wachsen zu wollen sowie offen zu bleiben für internationale Märkte, macht deutsche Erwerbstätige und Arbeitssuchende attraktiv für Unternehmen und die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland", so Wagner.