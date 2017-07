Geldinstitute > Strategie

FOCONIS blickt in die Zukunft

Da die FOCONIS die von IBM bereitgestellte Notes/Domino-Umgebung im Zeitalter von Big Data und Digitalisierung nicht mehr als innovative und allem voran zukunftsweisende Plattform einschätzt, wurde 2016 mit der Neuentwicklung des Systems begonnen. Dabei stand das Ziel im Fokus, eine Software auf eine unabhängigen Plattform zu schaffen, die ohne die Notwendigkeit von Trägerprogrammen oder Groupware-Systemen in Unternehmen eingesetzt werden kann.

FOCONIS-ZAK 3 wird daher als Web Applikation unter Java entwickelt. Das UI-Framework Vaadin rundet eine angenehme Benutzererfahrung ab. Zur Bedienung der zukünftigen Version von ZAK 3 wird künftig lediglich ein Browser benötigt – und das dank des responsiven Aufbaus vollkommen unabhängig vom eingesetzten Endgerät oder Betriebssystem (auf PC/Notebook, Smartphone oder Tablet).

„Wir freuen uns bereits heute darauf, ZAK 3 live vorzustellen“, sagt Olaf Pulwey, Vorstand der FOCONIS AG. „Der Fortschritt der Entwicklung und die bisherigen Ergebnisse begeistern alle, die in den Prozess involviert sind. Es ist großartig, was unser Entwicklungsteam leistet. ZAK 3 wird erneut die Innovationskraft der FOCONIS verdeutlichen. Darum bin ich mir absolut sicher, dass alle Banken und Sparkassen Lust auf dieses neue System bekommen, sobald sie es einmal in Aktion erlebt haben.“

Da vor allem die Genossenschaftsbanken mit der Migration in das neue Kernbanksystem agree21 ein großes Softwareprojekt entweder noch vor oder vereinzelt bereits hinter sich haben, können die über 450 Anwenderinstitute von FOCONIS-ZAK beruhigt das bisherige System weiternutzen.

„Damit keine Bank oder Sparkasse gezwungen ist, auf den neuen Level zu wechseln, werden wir das bisherige ZAK System zusätzlich zu den Innovationen um ZAK 3 weiterentwickeln“, erläutert Pulwey. „Auf diese Weise ersparen wir unseren Kunden eine Zwangsmigration zur Veröffentlichung von ZAK 3 im Frühjahr 2018. Sollte seitens der Institute jedoch ein Update auf ZAK 3 gewünscht sein, sind wir vorbereitet und entsprechen diesem Wunsch gerne.“

Um für ihre Kunden das bestmögliche Ergebnis für den zukünftigen Einsatz von FOCONIS-ZAK zu erzielen, steht die FOCONIS darüber hinaus in einem ständigen, fruchtbaren Austausch mit den institutsnahen IT-Dienstleistern der Branche.

FOCONIS-ZAK ist das führende, hochspezialisierte Kontrollsystem für Kreditinstitute. Mit seinem modularen Aufbau ermöglicht ZAK seinen Anwenderinstituten mit derzeit 15 Funktionspaketen für verschiedenste Fachbereiche Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Rechtssicherheit und spürbare Arbeitserleichterungen für die Mitarbeiter.

Weiter Info unter https://www.foconis.de/zak