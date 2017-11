Geldinstitute > Szene

FI-Connect: Neues Konzept überzeugt

Mit über 1.000 Teilnehmern aus Sparkassen, Sparkassenverbänden, Landesbanken sowie weiteren Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe verzeichnete die Veranstaltung einen neuen Teilnehmerrekord. Viel positive Resonanz seitens der Teilnehmer gab es für das komplett überarbeitete Konzept der Tagung, die in diesem Jahr unter dem Motto »Alles digital?!« stand.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Finanz Informatik, Franz-Theo Brockhoff, eröffnete Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen und FI-Aufsichtsratsvorsitzender die FI-Connect. In seinem Vortrag ging er insbesondere auf eines der Kernthemen der zweitägigen Veranstaltung ein: So betonte er die große Bedeutung der fortschreitenden Digitalisierung mit ihren Auswirkungen auf die gesamte Sparkassen-Finanzgruppe und deren Kunden. Anschließend richtete der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Georg Fahrenschon, ein Grußwort an die Zuhörer im Plenum. Unter dem Titel »Regulierung – Chancen und Herausforderungen« sprach nachfolgend Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Ein Höhepunkt des ersten Tages war die hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion. Zum Thema »Regulatorik – alles geregelt?« erörterten Georg Fahrenschon, Felix Hufeld, Helmut Schleweiss, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Heidelberg und Bundesobmann der Sparkassenvorstände, sowie Franz-Theo Brockhoff unter anderem über Möglichkeiten einer angemessenen Regulierung, die letztlich dem jeweiligen Geschäftsmodell und Risiko eines Instituts entspricht.

Neu war in diesem Jahr nicht nur der Name der Management-Veranstaltung: Erstmals präsentierte die FI den sogenannten FI-Connect-Campus. An beiden Tagen hatten die Organisatoren im Programm feste Zeitslots dafür eingeplant. Dabei konnten sich die Teilnehmer zwischen verschiedenen Kurzvorträgen zu Praxis- und Innovationsthemen entscheiden, oder sich an den Ausstellungsständen zu innovativen FI-Themen oder Produkten und Dienstleistungen der FI-Tochterunternehmen sowie ausgewählter Marktpartner informieren.

Zum Abschluss des ersten Tages referierte Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) über das Thema »Cyber-Sicherheit in der Digitalisierung und bei kritischen Infrastrukturen«. Gleich zu Beginn seines Vortrags hob er hervor, dass die Informationssicherheit für die Entscheider in den Instituten ein wichtiges Thema darstellt und die Grundlage für die Digitalisierung bildet.

Den zweiten Veranstaltungstag eröffnete Dr. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DSGV. In seinem Vortrag »Sparkassen im Wandel – die digitale Agenda« stellte er die Herausforderungen dar, denen sich die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe stellen müssen. Gleichfalls zeigte er die digitalen Lösungen, über die die Gruppe bereits heute verfügt, auf und präsentierte mit der digitalen Agenda die Themen, mit denen sich die Sparkassen-Finanzgruppe auf die digitale Zukunft vorbereitet.

Den Abschluss der FI-Connect 2017 bildete der Vortrag von Pascal Finette. Der Silicon Valley-Experte und Vice President der Singularity University fesselte die Zuhörer mit seinen kurzweiligen Ausführungen und erntete viel Applaus für seinen Ausblick in die digitale Zukunft.

Die FI-Connect 2017 bot damit einen interessanten Mix aus Vorträgen im Plenum, Ausstellung und Sprintforen. Erstmals konnten die Teilnehmer ihr Tagesprogramm flexibel kombinieren und ein persönliches Programm nach ihren Wünschen und Interessen gestalten. Darüber hinaus bot die Veranstaltung viele Möglichkeiten, sich miteinander zu vernetzen und in den Dialog mit wichtigen Impulsgebern aus Wirtschaft, IT und der Bankbranche zu treten.

Die FI-Connect findet alle zwei Jahre im Wechsel mit der traditionellen Hausmesse, dem FI-Forum, statt. Das FI-Forum 2018 öffnet vom 20. bis 22. November in der Halle 11.1 des Frankfurter Messgeländes wieder seine Tore.