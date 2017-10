Business > Meinung

Fake-News fordern Social Media Manager

Wir leben im postfaktischen Zeitalter, obwohl auch dies keine wirklich neue Entwicklung ist. Jedoch bergen gerade gut getarnte Falschmeldungen und irreführende Gerüchte, deren Charme selbst nervöse klassische Medienhäuser und Verlage im Netz erliegen, die große Gefahr in sich, über Jahre hinweg aufgebaute Unternehmenswerte quasi über Nacht in Frage zu stellen.

Nicht gefeit gegen derartige Szenarien sind selbstredend auch die Banken und andere Finanzdienstleister, etwa durch unter Beschuss geratene Börsenkurse oder andere Vermögens- und Sachwerte. So kursierten beispielsweise vor einiger Zeit widersprüchliche Meldungen über die angeblichen Goldreserven der Bundesbank, die sich rasch über soziale Netzwerke verbreiteten.

Die Motive für Fake-News aller Art können sowohl finanziell, politisch, wirtschaftlich als auch persönlich begründet sein. Oftmals kommen auch frühere Mitarbeiter als Zuträger solcher Aktivitäten in Betracht, die noch eine Rechnung offen haben. So erscheint angesichts der weiterhin fragilen Lage in der Bankenbranche auch dort das größere, durch Fake-News initiierte Schadensszenario nicht mehr gänzlich unwahrscheinlich, zumal der Innovations- und Kostendruck weiterhin anhält. Kurzum, dem Trend zur Aufweichung von Fakten und klaren Wirkungszusammenhängen ist mit einer proaktiven Strategie entgegen zu treten.

Mehr als digitale Schönfärberei

Denn nur, was unmittelbar in der DNA des gesamten Unternehmens fest verankert ist und auch vom Top-Management vorgelebt wird, kann sich später im robusten Krisenfall bewähren. Eine umfassende Reputationspflege gehört für Unternehmen aber auch jenseits vom Krisenszenario rund um Fake-News zum unverzichtbaren Bestandteil des Risikomanagements. Es betrifft somit auch unmittelbar die teils selbst formulierten, teils durch externe regularische Prämissen auferlegten Anforderungen der Compliance.

Wie setzt das Unternehmen nun das Notwendige sinnvoll um? Die Kunst besteht darin, den Hebel an der richtigen Stelle anzusetzen, da sich in der komplexen Online-Welt gravierende Schwachstellen sowohl über die Technik ergeben können, als auch über soziale und organisatorische Belange. Deshalb beginnt alles zunächst einmal mit einer sorgfältigen individuellen Chancen-Risiko-Analyse, analog zu anderen Bereichen wie dem Risikomanagement.

Denn die sozialen Medien bieten ja auch die Chance zum kritisch-konstruktiven Dialog mit Stakeholdern und Kunden. Den damit verbundenen vielfältigen Optionen stehen nun andererseits inhärente Reputationsrisiken gegenüber, die in das jeweilige Managementsystem „einzupreisen“ sind.

Die zwei groben Richtungen: Negative Nachrichten oder Gerüchte über das Unternehmen verbreiten sich heute binnen Minuten um den ganzen Globus, was das innerbetriebliche Reputationsmanagement erheblich kompliziert. Andererseits kann eine positive Reputation im Netz oftmals binnen Stunden den Aktienkurs und damit den Unternehmenswert nach oben hieven. Dies bedeutet jedoch im Umkehrschluss nicht, selbst aktiv an der Manipulationsschraube der öffentlichen Meinung zu drehen.

Gefragt ist vielmehr der konsequente Wurf: Eine webbasierte Reputation, die nur auf das börsentechnische Vabanquespiel setzt, greift zu kurz. Auf einem stabilen und nachhaltigen Wachstumspfad verläuft die Entwicklung nur dann, wenn das Thema Corporate Social Responsibility (CSR) dauerhaft auf die Agenda rückt. Als wichtigste Aktiva für die innerbetriebliche Reputationspflege erweist sich dabei das Vertrauen der Kunden in die Produkte, und damit in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Den zweiten Eckpfeiler bilden die Mitarbeiter und Partnerunternehmen.

Führungsstil an ethischen Kriterien orientieren

Demzufolge lässt sich ein nachhaltiges positives Image kaum über kurzfristige Kommunikationsprogramme herstellen. Was zählt, sind Resultate, die über einen längeren Zeitraum durch widerspruchsfreies und glaubwürdiges Handeln hervorgerufen und bestätigt sind. Dementsprechend rasch lässt sich so den etwaigen Autoren von Fake-News der Wind aus den Segeln nehmen.

Einschränkend bleibt mit Blick auf das im world wide web generierte, rasant wandelbare Image festzuhalten, dass gerade das dynamische kommunikative Element eine allzu statische Betrachtung der Reputationspflege auf der Zeitachse erschwert, was im Krisenfall sofort einsetzbare Reaktionsteams erforderlich macht.

Vor allem können sich im Netz selbst unwahre Gerüchte bereits dann zum eigenen Schaden verbreitet haben, noch bevor das Unternehmen überhaupt in der Lage ist, darauf mit sachlichen Argumenten angemessen zu reagieren. Der „Chief Digital Officer“ benötigt deshalb deutlich mehr Handlungsspielraum, einschließlich erweiterter technischer und sozialer Kriterien, um dies in seine Bewertungs- und Handlungsmatrix einfließen zu lassen.

Wirklich Abhilfe versprechen ausschließlich technisch orientierte Schutzkonzepte ohnehin kaum, ebenso wenig wie rein organisatorische Ansätze, die nicht tief genug ins Innere des Unternehmens hinein reichen. Aufgrund der komplexen Bedrohungsmuster sind die technischen Lösungen deshalb in ein umfassendes Konzept zur Reputationssicherung im internen wie im externen Kommunikationsnetzwerk einzubetten, inklusive einer Evaluierung am gemeinsamen runden Tisch mit den zuständigen Fachabteilungen.

Andernfalls bleibt die rhetorische Bekräftigung, größere Schäden vom guten Ruf des Unternehmens abzuwenden, eine inhaltsleere Marketingblase. Zudem führt kaum ein Weg daran vorbei, sowohl extern wie intern möglichst exakt beschriebene Risiken in die Gesamtbetrachtung einfließen zu lassen, die sowohl das dynamische soziale Umfeld, als auch das organisatorische und technologische Moment ausloten. Hierzu gehören auch die vom Unternehmen selbst oder über externe Dienstleister betriebenen (mobilen) Webapplikationen.

Was Web Reputation Management leistet

Welches ist das schwächste Glied in der Kette? Klar definierte Begrifflichkeiten sind auf diesem Weg hilfreich. Der Begriff Web Reputation Management beschreibt ganz allgemein das Erfassen sowie das Monitoring aller relevanten im Internet frei zugänglichen Meinungen und Kommentare. Nur Unternehmen aber, die sich über das Standardprozedere hinaus permanent und kritisch mit dem eigenen Bild in der Onlinewelt auseinandersetzen und daraus kreativen Humus generieren, gestalten den öffentlichen Meinungsbildungsprozess aktiv mit.

Fazit: Mehr als window dressing

Wie beim Autofahren braucht es eine möglichst breite Rundumsicht. Gerade vor dem Hintergrund von Fake-News ist ein großes Spektrum an denkbaren Spielvarianten im Auge zu behalten, die einen unmittelbaren Einfluss auf die webbasierte Reputation ausüben. Die Schlagkraft der Abwehr setzt einen Mix aus qualitativen und quantitativen Instrumenten bzw. Methoden voraus.

Zu den auf der Agenda ganz oben postierten Herausforderungen gehört neben der Beobachtung von Corporate Websites einschließlich der technischen Absicherung von Schwachstellen die permanente Nachverfolgung von (medialen) Nachrichtengeneratoren aller Art, einschließlich denen der Partner und Kunden. Die ganze Breite und Tiefe des Lebensraumes Internet steht im Blickfeld.

Zum Instrumentarium gehört ferner die Erfassung von relevanten Meinungsführern und Multiplikatoren, beispielsweise Blogs, die den Ruf des eigenen Unternehmens tangieren. Hinzu kommen Suchmaschinen, soziale und berufliche Netzwerke und Foren, die ebenfalls einen nachhaltigen Einfluss auf den Unternehmenswert haben.

Im letzten Schritt sind schließlich die aus praktischen Maßnahmen abgeleiteten Erkenntnisse unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsbetrachtung in den jeweiligen Kontext einzuordnen, sprich redaktionell fundiert zu bewerten. Auch das Erstellen von individuellen Trend- und Meinungsbildern kann im Einzelfall eine sinnvolle Maßnahme sein.

Der konzeptionelle Ansatz betrachtet nicht nur die vordergründige operative Handlungsebene, die dazu führen kann, die „falschen“ Risiken als reale Bedrohung wahrzunehmen. Vorrangig bleibt demgegenüber, die schützenswerten Güter des Unternehmens in ihren zusammen hängenden Funktionen ins Visier zu nehmen.

Nicht alles lässt sich im postfaktischen Zeitalter der Fake-News vorher sehen und in die richtige Richtung steuern: Das stetige Bemühen, die Glaubwürdigkeit von Banken und Finanzdienstleistern im Netz zu stärken, sollte nicht nur auf das Beschwichtigen oder die Abwehr von falschen Gerüchten und Nachrichtenkanälen abzielen. Denn diese Herangehensweise könnte letztlich zum Boomerang werden, zum nächsten Einfallstor für das Streuen von Fake-News aller Art, unter dem Deckmantel seriös getarnter „Nachrichten“.