Eine Folge des bis dato anzutreffenden manuellen IT-Betriebs vs. eines automatisierten IT-Lifecycle-Managements ist die unkontrollierte Ausbreitung virtueller Maschinen auf physischen Servern. Die mangelnde Transparenz und manuelle Verwaltung dieser Maschinen führt zudem zu Engpässen und Systemabstürzen. Das verursacht höhere IT Kosten und ­Administrationsaufwand. Die Opportunitätskosten eines Ausfalls für die Business-Seite sind noch dramatischer.

Hilfreich ist hier ein automatisierter und vorausschauender Ansatz zur Überwachung, Kontrolle und Wartung der virtualisierten und verbundenen physikalischen IT-Plattformen. Ein Cloud-basiertes integriertes Self-Service-Portal kann die ­Effizienz verbessern. Sie ermöglicht IT- Abteilungen, neue VMs nach standardisierten Kriterien bereitzustellen und den gesamten Lebenszyklus der virtuellen Maschine besser zu verwalten und damit Kosten zu sparen.

Durch den Einsatz der richtigen gesamtheitlichen Software erhalten Virtualisierungs- und Cloud IT-Abteilungen Klarheit über alle Facetten des virtualisierten Rechenzentrums und/oder jeglicher Cloud-basierter Plattformen. Sie können die Dynamische Natur der Virtualisierung automatisiert überwachen, optimiert verwalten und vor Ausfällen schützen. Die übergeordneten Kosten-, Risiko- und Produktivitäts-Ziele werden tatsächlich erreicht oder übertroffen. Der Spagat zwischen klassischer IT und neuen digitalen Geschäftsbereichen ist gemacht. „Everything as a Service“ und „Simplification“ sind die Treiber der modernen Banken IT.