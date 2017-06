Geldinstitute > Strategie

Europas Klimpergeld

Laut EZB gibt es etwa 122 Milliarden Münzen in der Eurozone mit einem Wert von etwa 27 Milliarden Euro. Den Löwenanteil der Münzen machen die Ein- und Zwei-Cent-Stücke aus, wie die Grafik von Statista zeigt. Doch ihre Prägung ist teuer, ein großer Teil ist nicht in Umlauf, sondern lagert in Sparschweinen und Marmeladengläsern und ihr Anteil am Gesamtwert des Münzumlaufs ist sehr gering.