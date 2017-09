Versicherungsbetriebe > Szene

EU und USA unterzeichnen Versicherungsabkommen

EU-USA Abkommen für Versicherer

In der Pressemitteilung der Europäischen Kommission heißt es: "Die Unterschrift ist der letzte Schritt nach mehr 20 als Jahre andauernden Gesprächen und nach einem Jahr formeller Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission mit dem US-Finanzministerium und der Behörde des US-Handelsbeauftragten."

Die Vereinbarung soll laut Mitteilung den Verbraucherschutz stärken und die Kosten und Bürokratie für EU-Versicherer und Rückversicherer, die in den USA tätig sind, senken.

Die Vereinbarung soll Rückversicherern ermöglichen, ihre Investitionskapazität zu stärken. EU-Rückversicherer gehen davon aus, dass sie rund 40 Milliarden US-Dollar an Sicherheiten in den USA hinterlegt haben. Diese könnten Sie statt dessen investieren, um so Arbeitsplätze und Wachstum zu schaffen. Die Kosten die hier eingespart werden könnten, würden sich auf 400 Millionen US-Dollar belaufen heißt es im englischsprachigen Fact Sheet der Kommission zu der Vereinbarung.

"Das Abkommen soll Versicherern und Rückversicherern aus der EU und den USA Rechtssicherheit bei der Anwendung des jeweiligen Rechtsrahmens geben. Durch die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden und den Austausch von Informationen wird es möglich, Versicherungsnehmern und Verbrauchern besseren Schutz zu bieten," heißt es weiter in der Mitteilung.

Mit der Unterschrift, die letzte Woche geleistet wurden, können Teile der Vereinbarung heute schon angewendet werden. Allerdings haben die USA fünf Jahre Zeit um ihre Forderungen nach Hinterlegung von Sicherheiten zu beenden.

Mehr hierzu im Factsheet der Kommission.