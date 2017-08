Technologie > IT-Lösungen

ERGO und Telekom kooperieren bei digitalen Versicherungsdiensten

Zentrale der ERGO

Auf der IFA wollen die beiden Unternehmen ein gemeinsames Angebot für das intelligente Zuhause vorstellen. Das Telekom-Produkt Magenta SmartHome unterstützt Kunden dabei, Gefahren im vernetzten Haus zu erkennen oder zu vermeiden. Künftig soll den Kunden von SmartHome mit dem ERGO SmartHome Schutzbrief eine Notfall-Soforthilfe zur Verfügung stehen. Registrieren Sensoren im Smart Home eine Gefahr – etwa Rauch, austretendes Wasser oder die Öffnung eines Fensters – und kann der Kunde nicht selbst auf einen Alarm reagieren, geben sie den Alarm automatisch an den Notfallservice des Versicherers weiter, der sich sich dann um Notfallmaßnahmen, rund um die Uhr kümmert.

„Gemeinsam mit der Telekom wollen wir Beratung, Versicherungsschutz und Schadensbehebung nahtlos verbinden. Ziel ist es, unseren Kunden das Leben zu erleichtern und Schäden mit digitaler Hilfe zu begrenzen“, sagt Chief Digital Officer von ERGO, Mark Klein.

Zusammenarbeit bei Smart Home

Das Angebot eignen sich besonders für Situationen, in denen Bewohner nicht erreichbar sind. Inzwischen gilt in allen 16 Bundesländern eine Rauchmelderpflicht für private Neu- und Umbauten. Kunden können diesen Versicherungsschutz auch zu einer ERGO Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung hinzuwählen. Weitere Einzelheiten zu dem neuen Service stellen die Unternehmen auf der Internationalen Funkausstellung IFA in Berlin vor.

Cyberschutz-Versicherungen

Die Telekom und ERGO planen auch beim Versicherungsschutz vor Cyberangriffen zusammenarbeiten. Die Telekom plant ihre Produkte unter anderem rund um das Thema Reputationsschutz, Heimnetz- und Datensicherheit um einen umfangreichen Cyberschutzbrief zu erweitern. Kunden sollen künftig über diesen Schutzbrief Sicherheit vor finanziellen Verlusten bei Missbrauch von Kunden- und Kontodaten und Betrug bei privatem Onlinekauf und -verkauf erhalten. Der Schutz gilt für alle in einem Haushalt lebenden Familienangehörigen. Das Produkt soll Anfang 2018 zur Verfügung stehen.