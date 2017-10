Business

Die Schadenauswertung von Zurich zeigt deutlich, dass am „schwarzen Freitag“ im Schnitt sogar eher weniger Schäden passieren. Allen Paraskavedakatriaphobikern (abgeleitet aus dem Griechischen: Paraskave = Freitag; Dekatria = 13; Phobie = Angst) kann also Entwarnung gegeben werden. So ergab die Analyse, dass an allen Freitagen, die seit 2009 bis Ende 2016 auf einen 13. gefallen sind, im Schnitt knapp 1.900 Schäden gemeldet wurden - an allen anderen Tagen lag der Wert bei durchschnittlich 2.000 Schäden. Insgesamt wurden an Freitagen, die auf den 13. fallen sogar rund 10 Prozent weniger Schäden verzeichnet als an allen übrigen Freitagen. Denn grundsätzlich ist der Freitag mit durchschnittlich knapp 2.100 Meldungen laut Zurich Statistik der schadenreichste Tag einer Woche.