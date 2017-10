Geldinstitute > Strategie

31.10.2017 von Frank Steinhausen, Vertriebsleiter Financial Services bei der TROPPER DATA SERVI



Elektronische Kreditakten setzen Ressourcen frei

Autor: Frank Steinhausen,

Eine Papierablage erhöht allerdings nicht nur den Raumbedarf, sondern erschwert auch den Zugriff auf die Dokumente, z. B. während der Kundenberatung. Die Einführung einer elektronischen Kreditakte schafft Abhilfe. Dabei empfiehlt es sich, diese mit einem Dienstleister umzusetzen, der über entsprechendes Know-how und Erfahrung aus vergleichbaren Projekten verfügt.

Die Vorteile elektronischer Akten sind weitgehend bekannt: Mitarbeiter können sie, bei entsprechender Berechtigung, auf Knopfdruck standortübergreifend ein­sehen. Das bedeutet vor ­allem einen Zeitgewinn, da die Suche obsolet wird. Außerdem entfällt der mühsame Hin- und Her-Transport von Papier („Aktentourismus“). Darüber hinaus können Finanzdienst­leister viel Ablageplatz einsparen und mögliche Schattenakten an den Arbeitsplätzen gehören der Vergangenheit an.

Damit Banken diese Vorteile erzielen, empfiehlt es sich, das damit verbundene Digitalisierungsprojekt sorgfältig vorzubereiten und auf Expertenwissen zurückzugreifen. Denn wenn die Akten einfach nur in „einem Rutsch“ gescannt werden, kostet das Auffinden von Dokumenten fast genauso viel Zeit als wenn die Mitarbeiter weiter in Papierordnern suchen würden. Vielmehr sollten vorab wichtige Parameter, wie künftige Aktenstruktur oder Dokumentenkategorien geklärt sein. Hierbei sind eine Analyse der Ausgangssituation sowie eine Zieldefinition hilfreich. Erfahrene Dienstleister können ­zudem Optimierungsmöglichkeiten und Einsparungspotenziale in der Umsetzung des Projekts aufzeigen.

Vielfacher Nutzen vor allem bei Bestandsakten

Banken können das Digitalisierungs­projekt auch dazu nutzen, veraltete Dokumente zu entsorgen. Welche das sind, definieren die Projektverantwortlichen in einer sogenannten Negativliste. Darunter fallen im Firmenkundengeschäft typischerweise Bilanzen, die älter als sechs Jahre sind. Aber auch überholte Gutachten. Demgegenüber stehen Dokumente, die nach dem Digitalisieren zusätzlich weiterhin auf Papier vorhanden sein müssen. Hierzu gehören vor allem Urkunden im Original. Diese Dokument­arten sind entsprechend in einer ­Positivliste aufzuführen. Zusätzlich legen die Projektbeteiligten weitere Rahmenbedingungen für die Digitalisierung, wie beispielsweise Schwarz/Weiß oder Farbe, Auflösung, Format usw., fest. Sind diese Vorgaben definiert, geht es in die Projektplanung inklusive Investitions­planung, Abläufe, Meilensteine usw. Insbesondere wenn es um die Digitalisierung von Bestandsakten geht, müssen große Dokumentenmengen verarbeitet werden. Oftmals fehlt es bei Banken an den ­notwendigen Ressourcen, sowohl im Bereich der Hardware wie auch im Bereich der Human Resources. Das Auslagern an einen erfahrenen Dokumentendienst­leister schafft Abhilfe.

Optimierte Prozesse sorgen für Mehrwert

Ein idealer Ablauf gestaltet sich wie folgt: Der Dienstleister holt die zu verarbeitenden Dokumente chargenweise beim Kunden ab und transportiert sie nach Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes zu seiner Produktionsstätte. Über ein Tracking-Tool wissen sowohl die Bank als auch der Scandienstleister, wo sich welche Akte derzeit befindet. Vor dem Scannen werden die Dokumente aufbereitet. Dazu gehört das Entklammern, Papiere aus Folien nehmen usw. Außerdem entnimmt der externe Partner die laut Negativliste definierten Dokumentenarten aus dem Verarbeitungsprozess und vernichtet sie sicher. Nach dem Digitalisieren klassifizieren die kreditaktenerfahrenen Mitarbeiter des Scandienstleisters die Dokumente nach Vorgabe der Dokumentenstruktur und indizieren sie nach Dokumentenmerkmalen, wie Datum, Bezugsfelder, Personen- bzw. Kontonummern oder sonstigen Schlagworten. Es folgt eine intensive Qualitätssicherung, bei der die Images mit den Papierunterlagen verglichen werden. Die aufbewahrungspflichtigen Dokumente (Stichwort: Positivliste) werden wieder an die Bank zurückgegeben und die digitalen Images z. B. via zertifizierter Schnittstelle an das Archivsystem der ­Finanzinformatik (OSP) übertragen.

Kundenzufriedenheit wächst

Dieses Szenario macht deutlich, dass der involvierte Dienstleister hohe Anforderungen erfüllen muss (siehe Kasten). Das hat natürlich seinen Preis, der sich allerdings bei der anschließenden Arbeit mit den ­digitalen Kreditakten rentiert. Die Prozesskosten werden über die erreichte Effizienzsteigerung – vor allem bedingt durch den schnellen Informationszugriff – bei der Sachbearbeitung ­optimiert. ­Außerdem erhalten Kunden schneller Antworten auf ihre Anfragen, was sich positiv auf ihre Zufriedenheit auswirkt. Aufgrund des ­gestiegenen Wettbewerbsdrucks aus dem Ausland und Internet und der damit verbundenen höherem Wechselbereitschaft ist dies nicht zu vernachlässigen.