E-Mail-Marketing gehört nach wie vor zu den effizientesten Werbeformen überhaupt. Dies liegt nicht zuletzt an der unverändert hohen Akzeptanz der elektronischen Post bei den Verbrauchern: Gegenüber dem Vorjahr ist die E-Mail-Öffnungsrate in Deutschland um weitere 1,3 Prozent auf insgesamt 30,38 Prozent angestiegen.

Abmelderaten stabil – Rückläuferquoten gesunken

Mit Blick auf die untersuchten Branchen tut sich bei den deutschen Öffnungs- und Klickraten vor allem der Online-Versandhandel (25,46 bzw. 3,92 Prozent) hervor. Die deutsche Tourismusbranche (17,97 bzw. 2,4 Prozent) hat hingegen am meisten mit einer unterdurchschnittlichen Performance zu kämpfen. Branchenübergreifend sind die Abmelderaten in Deutschland jedoch stabil geblieben (0,18 Prozent). Und auch die durchschnittliche Rückläuferquote ist in Deutschland weiter gesunken: Der erneute Rückgang an nicht zugestellten E-Mails um 10 Prozent auf 2,06 Prozent lässt auf die hohe Bedeutung schließen, die deutsche Marketing-Spezialisten dem Qualitätsmanagement ihrer Datenbanken inzwischen beimessen.

Aufs vergangene Jahr gesehen wurde die größte Anzahl an E-Mail-Marketing-Kampagnen im Monat Dezember (14 Prozent) ausgespielt. Dabei ist eine von fünf E-Mails an einem Donnerstag (22 Prozent) versendet worden.