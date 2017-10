Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) tritt im Mai 2018 in Kraft – und wird für nicht wenige Unternehmen zur Bewährungsprobe. Diesen Schluss lassen die Ergebnisse einer aktuellen Studie von SAS , einem der weltgrössten Softwarehersteller, zu. Gerade einmal 45 Prozent der Unternehmen haben demnach einen konkreten Plan für die Umsetzung der Vorschriften, und mehr als die Hälfte (58 Prozent) gibt an, dass ihr Unternehmen sich nicht wirklich der Konsequenzen einer Nichteinhaltung bewusst ist. Für die Untersuchung wurden international 340 zuständige Führungskräfte verschiedenster Branchen befragt.

Nur 45 Prozent haben einen strukturierten Prozess bereit, um sich DSGVO-fit zu machen. Von ihnen sind wiederum lediglich 66 Prozent überzeugt, dass dieser Prozess auch zum Erfolg führen wird. Tatsächlich geben viele an, nicht zu wissen, woran sie erkennen können, ob sie die Richtlinien erfüllen.

Im Durchschnitt nutzen nur 24 Prozent externe Beratung, öfter nehmen die Unternehmen mit einem strukturierten Prozess Hilfe von außen in Anspruch (34 Prozent). Die öffentliche Verwaltung schneidet im Branchenvergleich am schlechtesten ab: Lediglich 26 Prozent sind sich der Auswirkungen der DSGVO bewusst.

Da unter der DSGVO Personen das Recht auf Löschung oder Portierung ihrer Daten haben, müssen Unternehmen sich mit den dafür notwendigen Tools und Prozessen auseinandersetzen. 48 Prozent sagen aber aus, dass es bereits eine Herausforderung für sie ist, die Personendaten in ihrer eigenen Datenbank zu finden, was etwa durch Mehrfachspeicherung von Datensätzen in verschiedenen Systemen kompliziert wird. Die Erfüllung der DSGVO-Richtlinien stellt hier eine ungleich schwierigere Aufgabe dar.