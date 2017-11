Geldinstitute > Strategie

DMS bieten in erster Linie einen erleichterten Zugriff auf relevante Informationen. Dokumente werden schneller aufgefunden und sind leichter zu strukturieren, d.h. DMS können die administrative Effizienz erheblich steigern. Nebenbei ermöglichen sie die Ablösung von Papierarchiven und damit die Einsparung vieler Regalmeter Aktenablage. Darüber hinaus bieten sie aber ganz neue Nutzungsqualitäten, wie etwa den simultanen Zugriff mehrerer Nutzer sowie einen orts- und zeitunabhängigen Zugriff. Weiterhin unterstützen sie die Compliance, indem sie die Einhaltung von Aufbewahrungs- und Löschfristen für Handelsbriefe, Belege, steuerrelevante Daten und andere Vertrags- und Geschäftsinformationen, Personalakten etc. elektronisch regeln sowie Fristen und Zugriffsberechtigungen automatisch überwachen. Dadurch helfen sie gegenüber den Gesetzgebern ihre Pflicht zu erfüllen (Stichwort: Revisionssicherheit). Und nicht zuletzt bieten DMS mittels automatischer Datei-Konversion eine Gewähr für langfristige Lesbarkeit von Dokumenten.

Rechtliche Bedeutung steigt

Das elektronische Original gewinnt im rechtlichen Umfeld an Bedeutung wie jüngste Initiativen der öffentlichen Hand zeigen. Dennoch gehen wir häufig immer noch sträflich mit den elektronischen Informationsobjekten um, schieben sie irgendwo ins Dateiverzeichnis, lassen sie im elektronischen Postkorb nach unten wegsacken. Standardsoftware für die Kommunikation wie auch für ERP, CRM, PLM, usw. fördern noch den Medienbruch – zusätzlich zum Papier gilt es hier in verschiedensten Ablagen den Speicherort der Information zu kennen. Die Probleme sind durch neue Medien, mobile Kommunikation, noch bestehenden Medienbruch mit Papier, Web 2.0 mit neuen Formaten und soziale Medien mit geschlossenen Kommunikationsbereichen gewachsen. Genau hier setzt das elektronische Dokumentenmanagement an. Es gilt, Ordnung in die Informationsbestände zu bringen und die Information nutzbringend als Wissen und in Prozessen nutzen zu können. Die Technologien hierfür gibt es seit über 20 Jahren – beginnend mit der elektronischen Archivierung über das klassische Dokumentenmanagement hin zum ECM Enterprise Content Management. Die Techniken sind vorhanden, aber die Nutzung erfordert in der Organisation Veränderungen und beim Anwender Disziplin.

Verschiedene Ausbaustufen von DMS

Der Einsatz von Dokumentenmanagement selbst ist nämlich keine Frage des „Ob“ mehr sondern nur noch des „Wie“ und „Wann“. Vor allem das „Wie“ eröffnet viele verschiedene Möglichkeiten. On premise, inhouse oder outsourcen in die Cloud? Dies sind Fragen, die für die Kosten und die Sicherheit beim Thema Dokumenten­management diskutiert werden. Zahlreiche Varianten und „Grau­töne“ machen es schwierig, eine ultimative einheitliche Empfehlung zu geben.

Für all diese Lösungen im eigenen Haus muss langfristig Betrieb und Verfügbarkeit sichergestellt werden. Dieser Aufwand führte schon in der Vergangenheit dazu, dass man die Lösung an einen Outsourcing-Partner abgab, der den Betrieb sicherstellte. So gesehen ist der Schritt, Dokumentenmanagement in der Cloud zu nutzen, gar nicht so weit. Es gibt bereits eine ganze Reihe von Angeboten wie Archivierung, E-Mail-Archivierung, Collaboration oder Projektmanagement. Darüber hinaus kann man natürlich die eigene „Inhouse“-Lösung in die Cloud verlagern und dort auf einer Cloud IaaS Infrastruktur oder PaaS Plattform betreiben. Dabei funktioniert Dokumentenmanagement in der Cloud sehr gut, wenn alle Funktionen komplett in der Wolke sind. Problematisch wird es immer dann, wenn man Inhouse-Systeme mit der Cloud-Lösung verbinden muss, weshalb Cloud-Angebote meist sehr spezialisiert sind. Bei reiner Dokumentenablage oder Archivierung funktioniert die Nutzung über Clients im Unternehmen, das Web und die App für mobile Geräte. Je komplizierter die Anwendung und je mehr Schnittstellen in andere Systeme, desto schwieriger wird das Cloud-System, das ja als Service in „unbekannten Umgebungen“ sicher laufen muss.