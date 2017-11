Versicherungsbetriebe > Strategie

Immer mehr Menschen kommen immer früher mit digitalen Technologien in Berührung und werden durch diese stark geprägt. Für die sogenannten „Digital Natives“ ist die permanente Nutzung elektronischer Gadgets selbstverständlich. Damit wird Unternehmen die Basis dafür geschaffen, in bislang nie dagewesener Quantität und Qualität Daten zu vernetzen und zu verarbeiten.

Der digitale Trend ist in unterschiedlichsten Dimensionen erkennbar. So stieg beispielsweise die Zahl der Internetnutzer in Deutschland auf knapp 60 Millionen in 2017, davon sind knapp 77 Prozent in sozialen Netzwerken unterwegs. Nach aktuellen Prognosen werden bis 2020 fast 95 Prozent aller Deutschen ein Smartphone besitzen und ihre Einkäufe weitestgehend online tätigen. Insgesamt wurden in den letzten zwei Jahren 90 Prozent der digi­talen Daten generiert, bis 2025 soll sich die jährlich generierte Datenmenge verzehnfachen.1