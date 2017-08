Versicherungsbetriebe > Strategie

Digitalisierungsgrad von Versicherungen: Mittel

Digitalisierungsgrad der Versicherer steckt in der Mitte - aber es geht voran.

In einer aktuellen Studie zu den Folgen der Digitalisierung für die IT-Abteilungen von Versicherungen zeigt EY Innovalue zusammen mit der Universität St. Gallen, dass die meisten Versicherungen bei der Digitalisierung einen mittleren Reifegrad aufweisen.

Zwar ist bei Strategie, Trends und Rolle der IT innerhalb der Branche laut der Studie ein Bewusstsein für die Digitalisierung vorhanden. So gibt es grundsätzlich Strategien zur Digitalisierung, jedoch werden diese nicht mit den Strategien für die IT und dem Geschäftsmodell verknüpft.

Einer der Hauptkritikpunkte der Studie ist, dass die Versicherungen digitale Trends beobachten würden, sie aber operativ nicht integrieren. So heißt es dort: „InsurTechs genießen bei den Unternehmen die höchste Aufmerksamkeit, aber nur selten kommt es zu wirklichen Kooperationen.“ Und weiter: „Die IT füllt ihre Zukunftsrolle noch nicht aus – sie definiert sich nach wie vor als kooperativer Dienstleister. Künftig muss sie ihre Rolle als Innovator und Treiber digitaler Themen erweitern.“

Umgestaltung der Arbeitsstrukturen und -prozesse

Innerhalb der Organisationen sind laut der Studie zwar Verantwortlichkeiten für Digitalisierungsthemen verteilt und schon heute integraler Bestandteil der täglichen Arbeit. Es bestünden aber operative Lücken bei der Wissensverankerung. Daher bestehe Handlungsbedarf für Qualifikation und Training der Mitarbeiter sowie beim Knowledge-Management.

Ein wesentliches Augenmerk müsse in Zukunft auf der Umgestaltung einer hierarchisch geprägten Arbeitsstrukturen hin zu einer agilen Arbeitsweise liegen, die schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren kann. Sie diene laut EY als Basis, um die Digitalisierung erfolgreich umzusetzen und im Unternehmen zu verankern.

Derzeit würden Compliance-Themen noch zu stark die Gestaltung von neuen, digitalen Prozessen verzögern. Insbesondere bei der der Entwicklungs- und Betriebsumgebung der IT zeige sich Handlungsbedarf. Für eine verbesserte Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, eine stärkere Kundenorientierung und optimierte Prozesse wäre die Integration neuer Technologien und ein Wechsel auf neue Methoden sowie die Nutzung von Standardsoftware angebracht, so die Studie. Vorausgesetzt, dass diese mit bestehenden Systemen verknüpfbar und die Software upgrade-fähig ist.

Empfehlung: Vier Digitalisierungs-Kernbereiche stärken

EY Innovalue empfiehlt den Versicherern auf individueller Basis eine ganzheitliche Roadmap zu entwickeln – von der Strategie bis zur konkreten Umsetzung. So müssten Business, IT und Digitalisierungsstrategie miteinander verzahnt sein. Zusätzlich sollten die Unternehmen Think Tanks für zentrale Zukunftsthemen wie Big Data oder Robotics aufbauen.

Im „War for Talents“ sei auch ein verändertes Denken gefragt, damit Mitarbeiter innovative Ansätze umsetzen können. Um die Anforderungen der Digitalisierung zu meistern, müssten sie Kompetenzen und Kapazitäten in vier Kernbereichen schaffen:

Big Data und Data Analytics forcieren und durch gezielte Unterstützung der Non-IT (Fachbereich) im gesamten Unternehmen nutzen.

Know-how für Digitalisierungstrends wie Robotics und Künstliche Intelligenz aufbauen

Know-how in Bezug auf Vernetzungen – zum Beispiel Telematics und Internet of Things – vorantreiben

Außenschnittstellen und Anbindungen wie BIPRO stärker nutzen

Rasche Erfolge könnten Versicherer durch Fokus auf das Wechselgeschäft und unterrepräsentierte Sparten mit hoher Kundenkontaktfrequenz erzielen. Derzeit liege der Fokus vor allem bei Sachversicherungen. Sparten mit einer hohen Kundenkontaktfrequenz wie Krankenversicherungen wären in der digitalen Umsetzung noch deutlich unterrepräsentiert. Die IT sollte dem jeweiligen Fachbereich Optionen aufzeigen, um Vorteile aus der Digitalisierung von Sparten mit Massengeschäft zu ziehen. Dazu würden etwa der Zugriff auf neue Kundengruppen oder die Einsparung von Prozesskosten zählen.

Die Studie ist ein Gemeinschaftswerk der Managementberatung EY Innovalue und des Instituts für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen. Ziel dieser Studie ist es, die Folgen der Digitalisierung für die IT-Abteilungen von Versicherungen anhand zentraler Themenfelder darzustellen. Für die Studie wurden IT-Experten der Unternehmen befragt.