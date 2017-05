Geldinstitute > Bank-IT

Digitalisierung zum Anfassen: Die COM17 in Münster

VRida beantwortete den Messegästen Fragen rund ums Genossenschafts-Banking

Unter dem Motto „Morgen jetzt“ richtete die Fiducia & GAD auf der Banken- und IT-Fachmesse COM17 den Blick klar Richtung Zukunft: Rund 4.000 Entscheider und Vorstände der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken informierten sich vom 24. bis 27. April in Münster über Lösungen und Trends in der Banken-IT.

An über 150 Exponaten, in zahlreichen Vorträgen und Speed-Foren präsentierte die Fiducia & GAD, IT-Dienstleister in der genossenschaftlichen FinanzGruppe, ihre Lösungen und Leistungen. Weitere Schwerpunkte der Messe waren Trends für Banken und Bankkunden. „Wir haben den Anspruch, immer einen Schritt weiter als nur auf Höhe der Zeit zu sein“, erläuterte Klaus-Peter Bruns, Vorsitzender des Vorstands der Fiducia & GAD, das Motto der Messe. „Auf der COM17 zeigen wir unseren Kunden, wie sie mit uns als IT-Dienstleister für die nächsten Jahre zukunftssicher aufgestellt sind“, so Bruns weiter.

Erstmals präsentiert sich die Fiducia & GAD im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland am Standort der ehemaligen GAD eG. Zukünftig wird die COM jedes Jahr im Wechsel an den zwei größten Standorten Karlsruhe und Münster stattfinden.

Die COM17 gliederte sich in diesem Jahr in drei große Themenkomplexe: Im Bereich „Lösungen erleben“ konnten Besucher durch die COM-Stadt flanieren und aus der Perspektive der Bankkunden die verschiedenen Lösungen quasi in Realität erleben: Mit VR-mobileCash in einer Filiale mit dem Smartphone Geld abheben, gemütlich im Wohnzimmer per eBanking Geld überweisen oder im Büro mit Profi cash die Finanzen verwalten. Im Themenkomplex „Lösungen einsetzen“ zeigt die Fiducia & GAD ihr Angebot aus Bankensicht und ermöglicht den Austausch mit Fachleuten und Anwendern aus anderen Banken.

Die Bank als Vertrauens-Dienstleister

Im dritten Themenkomplex „Lösungen entwickeln“, dem innovativen Prunkstück der Veranstaltung, gewährte das Unternehmen einen Blick über die Schulter der Entwickler und Innovationsmanager. Dort wurde schnell klar: Die Trendthemen künstliche Intelligenz, Chatbots und digitale Ökosysteme machen auch vor der Banken-IT nicht halt. So stellte die Fiducia & GAD unter dem Arbeitstitel „Sarabi“ (Sarabi heißt die Mutter von Simba aus König der Löwen, ist also die Mutter des SIMple BAnking) einen Chatbot vor: Ein Dialog-System, mit dem der Bankkunde per Text- und Spracheingabe kommunizieren kann. Als persönlicher Assistent übernimmt Sarabi zum einen klassische Banking-Aufgaben wie Geld überweisen und Kontosalden anzeigen. Das System navigiert den Anwender zum nächsten Geldautomaten und zeigt Kundenkarten von Einzelhändlern an. Auch informiert es aktiv über Kontobewegungen wie etwa den Eingang des Gehalts. Aber Sarabi kann noch mehr als Banking. So wird das heute übliche Chatten für neue Szenarien genutzt – und das auf dem Sicherheitsniveau von Bankgeschäften. Sarabi wird damit gewissermaßen zum Vertrauensassistenten mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Klaus-Peter Bruns rechnet mit reichlich ambitionierten zwei Jahren, dann soll die Lösung live gehen. Gerd Müller, Bereichsleiter Architektur und Innovation wollte sich im Gespräch nicht auf die Zweijahresfrist festnageln lassen und rechnet mit einem go-live 2020. Anders verhält es sich beim VR-Organizer, der noch diesen Sommer den Kunden angeboten wird.

„Lösungen wie Sarabi sind gut geeignet, um bei den Bankkunden mit digitaler Nähe zu punkten. Wir sprechen hier von digitalen Ökosystemen: Plattformen, die über klassische Bank- und Bankkunden-Anwendungen weit hinausgehen“, so Klaus-Peter Bruns, Vorsitzender des Vorstands der Fiducia & GAD IT AG. Anwender können dort Waren tauschen, verleihen, kaufen oder sich gegenseitig finanziell unterstützen – zum Beispiel per Crowdfunding.

Ein weiteres Highlight aus der Ideenschmiede des IT-Dienstleisters ist der sogenannte Customer Advisor – ein Chatbot für Supportanfragen, der auf IBM Watson basiert. Die Idee dahinter: Hat ein Bankmitarbeiter eine Frage zu einer Lösung der Fiducia & GAD, wendet er sich damit zunächst an den Customer Advisor. Im besten Fall kann dieser die Frage direkt beantworten, weil er als lernendes System die Antwort bereits in der Vergangenheit erfahren hat. Andernfalls kann er die Anfrage klassifizieren und direkt an den richtigen Ansprechpartner weiterleiten. „Mit solchen Systemen können wir unseren Kunden deutlich schneller und effizienter antworten“, erläutert Gerd Müller, Bereichsleiter Architektur und Innovation bei der Fiducia & GAD.