28.09.2017 von Johan Fröhberg, Geschäftsführer der davero dialog GmbH



Diese wurde in meinem konkreten Fall dazu genutzt, um bei der Anfrage eines Immobilienkredits den Bauspezialisten virtuell in die Filiale meiner Hausbank zu holen. Dumm nur, dass dieser eigentlich bloß drei Kilometer weit weg saß und aufgrund der tollen Technik nun, statt persönlich zu beraten, das Gespräch aus der Zentrale führte. Nun schließe ich einen Kredit in der Größenordnung nicht alle Tage ab – mein Kundenerlebnis war damit so schlecht, dass meine Bank bei dem Kredit am Ende leer ausging. Würde derselbe Chat aber angeboten, um meine einfachen Fragen zu lösen, wäre ich begeistert. Wohlgemerkt bei derselben Technologie. Ich wäre auch dabei, diese einfachen Themen per Chatbot zu klären, schließlich steht dieser 24/7 ohne Wartezeit zur Verfügung. Ein klarer Kundennutzen, vorausgesetzt, die Qualität der Antworten ist vergleichbar mit denen eines menschlichen Pendants. Meine Erfahrungen im „Dialog“ mit diversen DSL-Providern im Hinterkopf sollte das kein unmögliches Ziel sein.

Ähnliche Beispiele, wo technische Unterstützung konkret im Kundendialog helfen kann, gibt es viele. So gibt es Software-Lösungen, die Teile des manuellen Managements übernehmen können – und das natürlich nicht nur in kleinen Stichproben, sondern flächendeckend. Eine Verbesserung bei gleichzeitiger Kostenersparnis. So übernehmen Sprachanalyse-Systeme die Auswertung der Kontaktgründe und liefern konkrete Hinweise, wo Prozesse optimiert werden können, oft genug sind das übrigens Prozesse, die auch dem Kunden keinen Spaß bereiten. Verbesserungen bringen dort also in der Regel parallel einen Zuwachs an Kundenzufriedenheit. Zudem fällt auf, dass Digitalisierung im Kundenservice nicht nur der Einsatz von brandneuer Technologie aus dem Silicon Valley ist, sondern oft genug auch die überfällige Implementierung von längst marktreifen Tools. Klar ist ohne Frage, dass Digitalisierung zunächst einmal Arbeit macht und dann langfristig Vorteile entfaltet. Ein Beispiel ist die oben erwähnte Sprach­analyse: Was bringt das Tool, wenn die damit benannten Volumentreiber im Service nicht angegangen werden? Richtig eingesetzt und kombiniert sind solche und andere Technologien allerdings der Schlüssel, um nachhaltig Kosten zu senken und Services andersartig zu gestalten. Wenn Unternehmen nun noch der Versuchung widerstehen, die Kosteneinsparungen komplett einzubehalten, ergäben sich damit sogar noch Spielräume auf der Vergütungsseite.