22.11.2017



Digitale Überlebensstrategien für Finanzdienstleister

Finanzdienstleister geraten zunehmend unter Druck. Die Digitalisierung fordert von Unternehmen eine größere Agilität. Sie müssen deutlich schneller als bisher auf Kundenbedürfnisse eingehen können, was neue Kanäle und mobile Lösungen betrifft. Besonders Finanzdienstleister haben hier noch viel Nachholbedarf. Angesichts wachsender Konkurrenz aus anderen Branchen können sie sich nicht darauf verlassen, auch künftig gegen den Wettbewerb zu bestehen.

Die Konkurrenz ist schnell - und kommt von allen Seiten

Fintech-Start-Ups wie Number26 zählen schon weit über eine halbe Million Kunden, weil sie es schaffen, mit agilen, alternativen Lösungen Finanzdienstleistungen schnell, komfortabel und einfach anzubieten und damit Banken Geschäftsfelder abzugraben. Konkurrenz droht noch von mächtiger Seite: GAFA (Google, Apple, Facebook und Amazon) mit Banklizenz oder digitale Branchen-Vorreiter sind viel näher am Herz des Kunden. Sie verstehen deren Bedürfnisse besser und bilden dies auch digital ab. Als Beispiel: Wer Kosten genau aufschlüsselt und Depotschwankungen bedarfsgerecht dem Kunden auf dem Kommunikationskanal erklärt, den der Kunde dazu präferiert, wird dem Wunsch des Depotinhabers nach Transparenz am besten gerecht. Künftig wird Kunden verlieren, wer nicht ein Kundenbeziehungsmanagement etabliert, das sich auf allen digitalen Kanälen widerspiegelt.

Deshalb müssen Finanzdienstleister jetzt handeln, um gegenüber anderen Wettbewerbern nicht ins Hintertreffen zu geraten. Vor allem müssen sie endlich eine langfristige, digitale Kundenstrategie etablieren und nicht nur für das nächste Jahr planen.



Konkret gibt es sieben Themen, die zügig in Angriff genommen werden müssen:

1. Cross-Channel:

Der Kunde nutzt heute überall das Internet: unterwegs, zu Hause, im Büro. Unternehmen müssen ihn dort ansprechen, wo er angesprochen werden will und genau da sein, wo er Informationen oder Services benötigt. Gleichzeitig verschmelzen die Kanäle immer mehr miteinander. Es gibt unterschiedliche Kundentypen, die alle in der Customer Journey Berücksichtigung finden müssen. Das Zusammenspiel der Kanäle und die intelligente Gestaltung der Kanalübergänge sind entscheidend. Um dies zu erreichen, werden sowohl Kundenbedürfnisse, als auch Geschäfts-, Kauf- und Verkaufsprozesse eingehend analysiert.

2. Kundendaten-Management:

Generierte Leads müssen einheitlich gesammelt und verwaltet werden, um einen 360-Grad-Gesamtblick auf den Kunden zu erhalten. Kundendaten werden bisher oft nur in einzelnen Kanälen gesammelt (im Callcenter, in der Filiale, online). Wichtig ist, einen Gesamtblick auf den Kunden, seine Interaktion und die Kundenkommunikation über alle Kanäle zu haben. Das Callcenter muss über schlechte Bewertungen Bescheid wissen, die Filiale muss wissen, was der Kunde schon einmal online eingegeben hat. Viele Finanzdienstleister scheuen sich aber noch vor einer Verzahnung ihres CRM-Systems mit allen Kommunikationskanälen. Meist spielen Sicherheitsaspekte hier eine Rolle. Datensicherheit lässt sich heute jedoch durch gute Verschlüsselungsmodelle auf hohem Niveau gewährleisten.

3. Persönliche Interaktion und Kommunikation:

Kunden möchten persönlich angesprochen werden. Sie wollen nicht nur mit Informationen zugeschüttet werden, sondern mit dem Unternehmen zu ihren ganz persönlichen Anliegen kommunizieren. Die Finanzdienstleistungsbranche muss den Kunden also kreative Interaktion und individuelle Kommunikation bieten. Das ist echte Beziehung! Je besser ich den Kunden kenne, desto besser kann ich vorhersagen, welche Ansprache und Information er zu welchem Zeitpunkt über welchen Kanal braucht. Denn letztlich liegt Relevanz allein im Ermessen des Kunden.

Finanzdienstleister müssen die Schnittmenge bilden: Aus dem, was sie sagen möchten und dem, was ihre Kunden interessiert. Dazu müssen sie deren Bedürfnisse und Interessen genau kennen und womöglich schon Dank Datenanalyse vorherahnen können.

4. Kunden-Bedürfnisse (er)kennen:

Finanzdienstleister meinen ihre Zielgruppen zu kennen, kennen aber meist ihre Präferenzen und Interessen nicht gut genug. Wer sich wirklich vom Wettbewerb abheben will, muss durch Befragung, Marktforschung, Testlabs etc. genau lernen, was Kunden an welcher Stelle im Kaufprozess wissen möchten oder auch noch benötigen.

5. Kundenbindungsstrategie:

Was muss ich Kunden bieten, um sie langfristig zu halten? Wie incentiviere ich Kunden digital, wie belohne ich sie für Treue, wie begegne ich Kanal-Konflikten mit dem Vertrieb und wie können Kunden auch digital die Wertschätzung erfahren, die Ihnen gebührt - und die sie auch erwarten? Kundenbindung entsteht durch Kundenbegeisterung. Begeisterung erzeugen Finanzdienstleister durch Exzellenz in der kanalübergreifenden Abwicklung und hervorragende Kundenkommunikation.

6. Lean Innovation:

Zukunftsthemen, wie z.B. von „Typing on“ zu „Speaking to device“: Alexa ist nicht nur ein vorübergehender Trend. Demnächst fragen Kunden „Alexa, welches ist der beste europäische Aktienfonds?“ Auf solche Fragen müssen Finanzdienstleister dann technisch vorbereitet sein, um in der Antwort berücksichtigt werden zu können. Das sind sie bisher nicht. Um neuen Zukunftsthemen frühzeitig zu begegnen, müssen sich Finanzdienstleister technischen Trends und Entwicklungen früher annehmen, testen, ausprobieren bevor der Wettbewerb dies tut: durch Lean Innovation, mit dem Mut zu scheitern, mit agilen und schlanken Vorgehensweisen und einer höheren Geschwindigkeit.

7. Kunden- und Nutzerzentriertheit:

Finanzdienstleister müssen ihre digitalen Angebote und Leistungen nicht von veralteten Geschäftsmodellen, sondern konsequent vom Kunden aus neu denken. Um dies zu erreichen, wird der (potenzielle) Kunde oder Nutzer mit seinen Bedürfnissen und Wünschen in den Fokus gestellt und nützliche Anwendungsfälle aus Kundensicht definiert werden. Durch echte Nutzerzentriertheit sind Finanzdienstleister dann auch gerüstet, den Wettlauf mit GAFA und Fintechs, bestehen zu können.

Fazit:

All diese Methoden verzahnt führen zum Erfolg und ergeben die im Wettbewerb so dringend benötigte Kunden-Exzellenz. Dann sind Finanzdienstleister nicht nur langfristig wettbewerbsfähig, sondern in der Lage, ihr Know-how in vollem Umfang im Sinne des Kunden zu nutzen.